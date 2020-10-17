【100種女生】常說「一代不如一代」，現今年輕人難堅持，90後港女烘焙師葉善媛（Whitney），打3份工儲錢到瑞士學藝，在廚房的嚴苛訓練「喊完繼續做」。圓夢靠的不只是天份，更多是堅持。 （攝影：黃寶瑩）

烘焙師Whitney去年參加International Chocolate Awards在亞太區及世界賽一共勇奪11項大獎。在朱古力上的創作，受到肯定，亦為港爭光。（黃寶瑩攝）

90後港女 打3份兼職為學製朱古力

堅持、堅持，就是在廚房中最能體會的一件事。

外層滑溜溜的脆皮朱古力，五彩繽紛，咬一口，綿綿的「流心」，甜而不油膩的滑到口中，有如拆開一盒漂亮的禮盒，內在還有驚喜。這便是90後港女烘焙師葉善媛（Whitney）的得獎作品，她分享：「溫度差一點，也不會成功！」

香港人對「朱古力文化」陌生。或許朱古力對於很多人來說，只是「散水餅」，但對於Whitney來說，卻是創作與工藝。最多一天花16小時在工作室反覆嘗試：「失敗不是一件很挫敗的事，今天失敗，明天再做，喊完繼續做，因為喜歡，就會堅持。」

烘焙師Whitney：「失敗不是一件很挫敗的事，今天失敗，明天再做，喊完繼續做，因為喜歡，就會堅持。」（黃寶瑩攝）

日做三份兼職為到瑞士深造：跑到花園哭 哭完繼續做

30歲的Whitney中學時讀區內名校，可當人人都以「三大」為目的時，她已有一點點不一樣。人讀「純數」，她讀美術，可為了「穩陣」起見，她還是在香港完成了營養學的學士課程。她在讀書的時候，每星期都會做三份兼職，為的是一圓當烘焙師的夢，儲錢到瑞士深造，

Whitney憶述，她在早上6、7時就會到咖啡店當兼職，11時就當餐酒的銷售員，接着上課，周末就當補習老師。可是，因為時食無定時，她終患上內分泌失調，體重急升至130磅，最終三年內，她儲到30萬學費與生活費，自費到瑞士廚藝學院完成為期半年的烘焙課程，更在當地一家米芝蓮兩星法國餐廳實習半年。

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雖然夢想成真，但卻笑中有淚。

Whitney回憶在瑞士學習雖獲益良多，卻是甘苦與共。實習時，每天工作十多小時，學習烘焙也要學擺碟，米芝蓮餐廳要求嚴謹，擺錯了、香草的方向不一、出菜的時間與侍應的配合不來⋯⋯也會被人痛罵一頓，這都是廚房的等閒事。Whitney憶述當時的廚房，男生多於女生，而她與另一位瑞士女生更是時時哭，連盛雪糕時，手也會累得顫抖，說：

出去花園喊完，繼續做。 烘焙師Whitney

Whitney每兩、三天都會哭，有時是壓力，有時是因為懷疑：「我是不是入錯行？我是不是不夠資格？」不過，她的「廚房哲學」也因此而來。Whitney說：

當被人罵完後，還是會拿起打蛋器繼續做，那便真的很喜歡了。失敗時時發生，但不一定要為此挫敗，今天失敗，明天再做，喊完繼續做，因為喜歡，就會堅持。 烘焙師Whitney

於是她比別人早起，在清晨時份跑到廚房苦練朱古力調溫技術。克服困難，堅持下去的「廚房哲學」，離開廚房也一樣用得着。

Whitney說：「當被人罵完後，還是會拿起打蛋器繼續做，那便真的很喜歡了。失敗時時發生，但不一定要為此挫敗，今天失敗，明天再做，喊完繼續做，因為喜歡，就會堅持。」（黃寶瑩攝）

「練仙」慳到盡開工作室：無「大隻仔」幫、自己搬

Whitney回到香港後，曾在餅房及餐廳工作，但到底未能滿足她想創作的心，於是她努力儲蓄，為開自己的烘焙工房作準備。

Whitney憶述最深刻是到「夜冷店」找器材，說：「雪櫃等生財工具一定要買新的，沒辦法；但桌子與酒櫃卻可買二手。至少半價或低至十份一的價錢。當時我『call van』自己一個搬，無『大隻仔』幫忙！當你無錢，就要找方法。」（黃寶瑩攝）

Whitney憶述，上司形容她有如「練仙」－只吃蘋果、麵包作午餐，晚上則回家吃飯，盡量減低生活開支，終於在兩年後，成功儲蓄十多萬開設烘焙工房 。她指開烘焙工房最麻煩是食物牌照，她先找租盤，再找人裝修與器材－一切都是以節省為原則。回憶開店初期，Whitney指最深刻是到「夜冷店」找器材，說：

雪櫃等生財工具一定要買新的，沒辦法；但桌子與酒櫃卻可買二手。至少半價或低至十份一的價錢。當時我「call van」自己一個搬，無「大隻仔」幫忙！當你冇錢，就要找方法。 烘焙師Whitney

Whitney勇字當頭，開初光顧的都是自己的朋友，於是便密密「擺市集」，密密創作更多產品。她說，她到市集極為主動，走到遊人跟前邀請試食：「吃了下午茶沒有？未吃不如試試我的曲奇！」她指，創業沒有「deadline」，也沒有「驚」這回事，說：「驚是最大的動力，驚便不要停下來。」幸運的是，在烘焙工房營運3、4個月後，終初嘗收支平衡。

Whitney製作港式「Bon Bon」朱古力，Whitney研製出11款代表香港味道的朱古力，包括薑蜜、芒果糯米酒、本地麵豉、荔枝木桶熟成梅酒等，點擊看＝＝＝＝》

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烘焙師在外國是工藝 在香港是「廚房佬」

女人三十，要結婚生子，還是買車買樓當鐵娘子？Whitney卻決定要當個「廚房佬」，笑說：「烘焙師在外國是工藝，在香港是歸納為『廚房佬』。」「廚房佬」三字對Ｗhitney來說，更是意義非凡，她去年參加國際賽事，在亞太區及世界賽一共勇奪11項大獎。多年來花在朱古力創作上的心血，受到肯定。

Whitney在荔枝角工廈開設烘焙工房，除了製作朱古力、糕餅外，亦有開班授徒。（黃寶瑩攝）

與當年同學的成就相比，以收入金錢來量度，或許就比下去了。Whitney分享，這些年她時不時就會想到：「我時時想，那些很『成功』的人其實只佔10%，而我就是餘下的90%。世上90%的人，也不是活得好好的嗎？她們也不是有自己的生活嗎？」

將自己歸納為「90%」的人，Whitney一向虛心謙遜。

Whitney烘焙室開業4年，男生為表白學師最難忘，點圖即看＝＝＞

Whitney的得獎作還有港產「Bean to Bar」＝＝＝＝＝＝＞