前無綫（TVB）金牌監製錢國偉病逝，終年58歲。錢國偉今年5月傳出患上重病，更被拍到身形暴瘦，並且由妻子陳宛蔚（Calinda）攙扶出入診所，情況讓人擔憂。有指他患上胰臟惡疾，病情反反復復至近月惡化，莊思敏接受《01娛樂》訪問時坦言收到好友錢國偉死訊。

錢國偉病逝終年58歲，生前是金牌監製，與不少女藝人合作，也因此傳出緋聞。（錢國偉微博）

緋聞女星眾多 只承認曾追求姚子羚

錢國偉生前是金牌監製，節目《美女廚房》、《獎門人》、《味分高下》等為人熟悉。離開無綫，改為執導電影，最為人熟悉的作品是《喜愛夜蒲》系列及與周星馳合作的電影《美人魚》。錢國偉過去花邊新聞不絕，緋聞對象包括白雲、劉俐、內地女星藍燕等，但他一概不承認，唯一承認追求過因拍攝《四葉草》而結識的姚子羚。

錢國偉與陳宛蔚2015年結婚，惜恩愛5年後天人永隔。（陳宛蔚微博）

娶細20歲陳宛蔚 定性變暖男

不過錢國偉的「花弗」形象在婚後已經完全改變，2015年，錢國偉與拍拖5年的陳宛蔚結婚，不再做「無腳的雀仔」，婚後也鮮少再與女星傳出緋聞。錢國偉與陳宛蔚年紀相差20年，但年齡不是障礙，兩人經歷不少風雨跌宕，在妻子面前，錢國偉也由浪子搖身一變成為暖男。

人生低潮得太太不離棄

錢國偉結婚，有人形容他是「為了一棵樹放棄整個森林」，對他而言，太太不是「一棵樹」，而是永遠的避風港。入行多年，執導過多個人氣節目，錢國偉經歷過風光、被眾人擁戴的日子，也曾經經歷低潮，宛如「過街老鼠」的日子。亦因有情有義的陳宛蔚做了一件事，令浪子收心養性。

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陳宛蔚懷孕 金牌監製甘願做「阿四」

錢國偉與陳宛蔚都想要孩子，但陳宛蔚身體較差，有低血壓，看中醫調養8個月後才成功懷孕。陳宛蔚懷孕初期常常感到頭暈、氣促，與家人去郵輪旅行，期間流過3次血，讓她膽戰心驚，情緒也特別波動。工作忙碌的錢國偉會盡量抽時間陪伴太太，安撫她的情緒，又會陪她上產前班、學習餵奶、掃風、換片希望減低太太壓力，更會接送出入幫忙拿重物做「阿四」。陳宛蔚2018年誕下女兒Abby，當時錢國偉還陪住太太入產房，親手剪臍帶。

陳宛蔚懷孕時，錢國偉一直在旁貼心照顧。（陳宛蔚微博）

成為人父的錢國偉，開始注意身體健康，如今驟然病逝，遺下太太陳宛蔚及2歲女兒，讓人不勝唏噓。

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