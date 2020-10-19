整容代言人吳忻熹（前名吳文忻）可謂元袓級代表，近日於ViuTV劇集《熟女強人》驚喜亮相，她整容改名後成為幸福人妻，更有女星整容後下嫁身家40億元的富商，愛情事業兩得意。不少女星篤信風水命理，選擇以整容改運。

吳忻熹近日於ViuTV劇集《熟女強人》驚喜亮相，46歲的她保養得宜。（吳忻熹FB）

吳忻熹於《熟女強人》中飾演「Change Partner Club」成員，參與交換配偶。久未亮相幕前的她保養得宜，46歲的她雖已是兩孩之母，仍然充滿魅力。她曾被蘇民峰指面相剋夫，加上愛美性格與豐厚報酬，最終成為香港首位整形明星代言人，事件曾轟動一時。

她於1998年參加香港小姐選獲得季軍而入行，曾擔任節目主持與電影拍攝等，不過一直星途平平未有太大突破。她於此2006年獲蕭定一旗下的美容公司邀請，收取一百萬的酬勞接受六項整容手術，成為香港首位整形明星代言人。當時她到韓國接受祛斑療程、臀部及腰部溶脂手術、削骨勾鼻手術、注骨膠原豐唇及從手臂和大腿抽脂注入額頭，又在下巴、眉頂、下顎及眼角注射肉毒桿菌。整個過程被媒體大肆報導，引起網民爭議。

吳忻熹整容後鼻樑堅挺高直，改善了蘇民峰曾指其剋夫的鼻型。（吳忻熹FB）

吳忻熹成為整容代言人後知名度大增，改善了蘇民峰曾指剋夫的鼻型後果然收獲美滿的愛情。她於2011年與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚，兩人於美國讀書時認識，雖然曾歷經分手但最終亦能修成正果。她於婚後淡出幕前，生活重心放於家庭上，兩人現今育有兩名女兒，家庭生活幸福溫馨。

按圖看吳忻熹的幸福家庭生活▼▼▼

李玟：整容後遇上身家40億元加拿大富商丈夫

李玫出道時單眼皮，鼻子亦沒有現在的高挺。(《愛就要趁現在》；IG@cocolee)

樂壇天后李玟出道多年外貌有不少變化，曾被指於雙眼皮、下巴、胸部、鼻子處都有動過手術，對於整容傳聞，她只承認了曾做過雙眼皮手術，其他一概否認。李玟與丈夫Bruce Rockowitz於一場派對上認識，男方是加拿大籍富商，身家超過40億元。兩人於2011年結婚，豪門婚宴相傳耗費1.5億元，當中邀請到巨星Bruno Mars及Alicia Keys等獻唱，場面奢華盛大。愛情得意，李玟的歌唱事業亦如日方中，難怪坊間會有整容令她的發展更順利的說法。

按圖看其他大方承認整容的女星，整容前後對比圖，及她們承認整容的部位▼▼▼

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日前亞視在官方Facebook上載一系列前藝人於1999年拍攝的宣傳月曆，令網民既驚又喜，而當中楊恭如、文頌嫻與陳煒的凍齡美貌更成為熱話。延伸閱讀==>亞視公開1999年月曆 40+女星凍齡有道 楊恭如保養飲鹼性水排毒