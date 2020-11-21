蔡思貝入行與德籍男友情終　緋聞不斷致躁鬱：遍體鱗傷都朝目標行

蔡思貝（Sisley）近日人氣高企，兩套無綫重頭劇《使徒行者3》和《踩過界II》均見蔡思貝的身影，而入行以來蔡思貝亦不時與同劇合作的男演員傳出緋聞，以致被網民稱為「人肉發電機」，雖然緋聞鬧得熱烘烘，但蔡思貝入行以來只曾公開承認過與麥秋成的戀情。早前蔡思貝出席節目《#後生仔傾下偈》時，除與觀眾分享她早前在德國留學打工時的經驗外，更自爆當年與德籍男友相戀時的甜蜜經過，甚至剖白最終分開的原因。

早前蔡思貝出席節目《#後生仔傾下偈》時，除與觀眾分享她早前在德國留學打工時的經驗外，更自爆當年與德籍男友相戀時的甜蜜經歷。(《#後生仔傾下偈》截圖 )

蔡思貝（Sisley）於2013年參選《香港小姐競選》奪得亞軍而入行，當時蔡思貝在比賽時大說一口流利的德文令眾評判與網民印象深刻，而其實參選時蔡思貝已向傳媒表示自己有一位德國籍的交往對象，也透露過參選後會重回德國繼績生活。

但最後蔡思貝留在香港發展事業，而前德籍男友便為了蔡思貝，決定前往香港工作與生活，可惜感情發展事與願違。

異地兩次相遇相信緣份 首次見面上演「英雄救美」？喜歡浪漫戀愛

蔡思貝入行以來緋聞甚多，更有傳媒為她統計指，她入行7年，已傳出近14次緋聞。(sisleychoi@IG)

蔡思貝在節目《#後生仔傾下偈》中提到自己於紐西蘭求學時，曾以交換生身份到德國當保姆，但人在德國卻不諳德文。蔡思貝除報名語言課程外，也積極認識更多朋友來學習德文。有一次她與友人在河邊暢飲聊天時，邂逅德簎前男友，她更直言兩人相遇非常浪漫，甚至有點像拍劇時「英雄救美」的情節。

蔡思貝性格較為「男仔頭」，十分喜歡郊外活動，蔡思貝因為一之單車意外而遇上德國籍的男友。(sisleychoi@IG)

蔡思貝憶述她與男友初次相遇在一次單車意外中，她的肩膀剛巧撞上水泥硬地，更即時被削至見骨，那時前男友便如英雄般出現在蔡思貝眼前，她更在節目中說：「他令我好深刻印象，他刻意進店裏，問職員借肥皂洗手，再幫我處理傷口。」對方細心幫蔡思貝消毒與包紮傷口令蔡思貝甚為感動，但當時兩人只交換Facebook，並沒有進一步聯繫。

直到9個月後，兩人再次在一間酒吧遇見，因為太有緣份所以繼而發展成為情侶，蔡思貝更分享自己喜歡浪漫，德國男人更十分詩情畫意，而最浪漫的一次經歷是兩人在聖誕時去瑞士滑雪，身為滑雪教練的前男友更親自教她滑雪，場面浪漫。

【按圖看】入行7年裡，蔡思貝曾參與過的劇集劇照▼▼▼

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前德籍男友為蔡思貝離鄉別井到香港生活 戀情仍無疾而終

不過，這段戀情卻因為蔡思貝加入娛樂圈而改變，剛入行時形象開朗較「男仔頭」的蔡思貝，很早便獲得很多劇集邀約，不斷接拍多套劇集，如《鐵馬戰車》、《味想天開》和《心理追兇》等。當時前男友為了繼續與蔡思貝相愛，決定從德國來港生活，雖然對方幸運地在室內滑雪場找到工作，但奈何兩人聚少離多，前男友與她家人相處時間更比與蔡思貝的多，加上面對金錢與朋友的壓力，最後這段戀情亦無疾而終。

有報導指蔡思貝入行7年傳出14次緋聞？緋聞、工作壓大患躁鬱症

近日又再有報道傳出蔡思貝同胡鴻鈞正在秘密戀愛。(sisleychoi@IG）

入行以來蔡思貝緋聞甚多，更有傳媒為她作了統計，指出她入行7年，已傳出14次緋聞，除了初時蔡思貝在電台節目《1圈圈 星光背後》中公開承認與麥秋成有過一段情外，蔡思貝其實更曾與胡鴻鈞、溫家偉、林師傑、鄭俊弘、羅子溢（原名：羅仲謙）、陳展鵬、洪永城、周志文、王浩信、余德丞、張振朗、徐肇平、沈震軒傳出緋聞。近日更有傳她與胡鴻鈞低調相戀，更有報導指她融入男方家庭生活，甚至有傳胡鴻鈞的姐姐借出名貴跑車給蔡思貝作為上班代駕之用，但兩人卻沒有正面承認過戀情。

我只想做自己，認為明星都是人，要拍拖要食飯，為何要避忌？覺得自己是唯一可以不需要遵守娛樂圈規矩的人，於是一次又一次犯錯。 蔡思貝（Sisley）

蔡思貝在接受其他媒體訪問時，亦坦言雖然工作機會多，但面對緋聞太多、工作批評與家人關係，也讓她承受莫大壓力，她更有一段時間自閉在家痛哭。加上蔡思貝自小在外國讀書成長，有了外國思想不愛循規蹈矩，但娛樂圈正正是一個有許多風風雨雨的地方，她曾言自己不遵守規矩，一次又一次犯錯，有一陣子她更因為太多負面情緒而患上躁鬱症。

無論愛情、事業及做人都很執着，即使明知會搞到遍體鱗傷，都會朝着目標而行。 蔡思貝（Sisley）

即使蔡思貝患病，性格固執的她明知道需要時間休息治療，但她卻因為工作而放棄找出最適合自己的藥物，更直接向醫生說停藥，為的便是不想影響自己演出。雖然工作與情緒問題令她遍體鱗傷，甚至有時緋聞纏身令她不能喘息，但蔡思貝亦深明其實躁鬱症沒有真正所謂的痊癒，更好藥物便是學懂與病共處，也在黑暗中認識自己更多，也應該是正視那些會撃倒自己的問題。

【按圖看】蔡思貝在圈中有很多好友，與前緋聞男友的太太是好姊妹？▼▼▼

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