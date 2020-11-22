減肥要事半功倍？日本一名OL於3個月內從54kg減至44kg，成功減肥打造健康不復胖的體質，秘訣原來是好好利用早上起床後的3分鐘。她的減肥餐單特點獲營養師支持，配合3個運動，減肥同時解決便秘，睡飽就能瘦？

23的Hanon身高163 cm，體重高峰達59kg。（IG@ diet_hanonrepo）

23的Hanon身高163 cm，體重高峰達59kg。她分享當自己仍是大學生時，不規律的生活令她體重上升。當時她於午夜完成兼職工作後，有吃宵夜的習慣。畢業後踏入社會工作，下班後又經常出席飯聚，經常喝酒導致體重加劇。眼見自己的身形愈來愈肥胖，她決心趁疫情期間，在家工作的3個月，改掉生活上的壞習慣，依靠控制飲食與運動減肥，結果成功減去10kg，逾20磅。

▼▼▼按圖看Hanon減肥前後對比圖▼▼▼

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減肥餐堅守3原則獲營養師支持 謝絕沉悶減肥餐防體重反彈 減肥都要食得開心

Hanon認為控制飲食是成功減肥的重要一環，所以每餐她也會計算好卡路里，避免攝取過多熱量。節食並不代表餐餐青菜，她相信沉悶的減肥餐會打擊女生的意志力，難以持久地維持減肥計劃，更因此而復胖。她的飲食餐單以高蛋白質、高纖與低糖食物３個原則為主，包含營養豐富的豆腐、雞胸肉、牛油果等，吃得開心同時充滿飽足感。

▼▼▼按圖看Hanon的健康減肥餐，色彩豐富，吃得開心同時充滿飽足感▼▼▼

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根據註冊營養師楊蒨珩Stephanie的專業意見，加入大量蛋白質食物的減肥餐單有效建立肌肉繼而燃燒脂肪，是個健康的減肥方法。Hanon平日只以胡椒與簡單調味料調味，避免使用容易致肥的沙律醬汁。Stephanie提醒吃沙律最大的地雷就是沙律醬，她建議女生選擇義大利黑醋、柚子醋等以醋為基底的低卡醬汁。相反，常見的蛋黃醬、芝麻醬則含有較高卡路里，減肥中的女生則不宜多吃。

把減肥融入生活 等車也可以做運動 睡覺前後3分鐘這樣做可去便秘

Hanon減肥後變得更健康。（IG@ diet_hanonrepo）

把減肥融入生活會減得更輕鬆，Hanon於IG上示範了幾款日常運動，有效活動手臂與大腿。她鼓勵女生充分利用生活的時間減肥，做家務、等車、看電視時也可作簡單活動，養成運動的習慣。

另外，不少減肥女生因攝取不夠油分，容易出現便秘問題，Hanon於減肥時也曾經遇上，當時她嘗試按摩腹部，促進腸道活動，結果成功解決便秘問題。她建議女生可於睡前或醒來喝水後，花3分鐘按摩腹部，會得到最佳效果。這方法同樣適合受宿便困擾的女生。

▼▼▼按圖看Hanon 3項簡易運動示範：緩和便秘、瘦手臂和大腿▼▼▼

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充足睡眠有助減肥

除了注重飲食與運動，Hanon認為充足的睡眠同樣重要。根據2013年《The National Academy of Sciences》的研究發現，睡眠不足的人更容易感到飢餓，因為身體需要更多的能量來保持清醒，從而導致體重增加。

除了注重飲食與運動，Hanon認為充足的睡眠同樣重要，研究證明睡眠不足的人更容易感到飢餓。（IG@ diet_hanonrepo）

而左藤桂子亦於《生理時鐘睡眠瘦身書》中指出，睡覺時身體內會分泌生長激素 (Growth Hormone)，有效促進代謝、分解體內脂肪。人體有大約75％的生長激素是在睡眠中分泌，所以當睡眠不足時，生長激素分泌會隨之下降，令脂肪較容易囤積在體內。自從成功減肥後，Hanon自覺身體變得更健康，睡眠質素亦更好，她希望以自身的經歷鼓勵同路人，令減肥變成一件輕鬆事。

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