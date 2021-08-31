智能愛人｜盧宛茵演活喜感嫲嫲　無悔22歲時閃婚失敗：單身更自在

《智能愛人》播出以後獲得不俗口碑，除了主角李佳芯及馮盈盈等人演技得到對讚賞，一班配角的表現也同樣出色。其中飾演陸永嫲嫲的盧宛茵，充份發揮出喜劇細胞，將一位牙尖嘴利、會玩交友App認識「小鮮肉」，又喜感十足的「另類嫲嫲」帶到觀眾眼前，為劇中增添不少搞笑火花，搶鏡程度絕不輸給一班女主角。



盧宛茵在《智能愛人》中飾演陸永的嫲嫲，鬼馬的表現深得觀眾喜愛。(《智能愛人》截圖）

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盧宛茵22歲「閃婚」為愛情放棄事業



盧宛茵出身無線電視藝員訓練班，據悉於1973年入行。盧宛茵當年因飾演電視劇《朱門怨》中「二少奶」一角而一炮而紅，片約不斷。然而就在盧宛茵闖出一片天的當紅之際，年僅22歲的她卻選擇嫁給「如意郎君」——香港第一代新聞主播何鉅華。盧宛茵為了愛情而放棄事業，婚後專心打理家庭淡出熒幕。兩人於1975年結婚，婚後育有兩子一女，然而好景不長，有指二人結婚12年發生婚變，兩人疑因性格不合最終以離婚收場。

盧宛茵在1975年與新聞主播何鉅華結婚。（雨前小憩@微博）

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盧宛茵曾接受訪問時回憶往事，笑言當年很多人說她「蠢」，在當紅時期結婚斷送前途，然而她並不後悔結婚生子，更以相當堅強及正面的態度去看待離婚一事，重提失敗婚姻盧宛茵坦言當時感覺對方十分難相處，有很多無法忍受的問題，而且每日回到家中都感到不開心，倒不如分開對彼此都好。

盧宛茵現年68歲，是香港名副其實的「老戲骨」。（梁碧玲攝）

我自己會面對現實，我覺得很多事情都要堅強，盡力去做，正如一句俗話「兵來將擋」，我就是抱著這種心態。 盧宛茵

盧宛茵30+離婚重生做「女強人」

經歷失婚盧宛茵的人生並沒有因此而受到重創，反而讓她變得更為堅強，告訴自己「不能軟弱」。照顧三個子女的重擔一下子落在了盧宛茵的肩膀上，她便開始了「女強人」生涯，重回熒幕前積極工作，供養在外國讀書的子女，她表示：「拍劇一收到錢，就會寄過去給他們交學費」，工作繁忙的她幾乎沒有時間睡眠休息，這種狀態維持了好幾年。

盧宛茵「御用媽打」形象深入民心。（電視截圖）

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如今盧宛茵最為欣慰的是看著三個子女漸漸長大成才，完成學業，組建家庭，自己則是子孫滿堂，她終於如釋重負，竭盡全力盡了作為「單親媽媽」的責任。然而，面對愛情盧宛茵卻表示「不會再相信」，她認為要維持一段長久的婚姻十分困難，人始終會變，即使兩人多麼相愛，但結婚後可能會受生活所折磨。因此，她決定繼續享受單身的快樂，過著無拘無束的生活，更自在些！

劇中角色婚姻未如現實中美滿，除了盧宛茵，龔慈恩的愛情路亦波折重重，兩度結婚亦兩度離婚，令她感嘆：愛情可遇不可求，不勉強也不覺得是必需。

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