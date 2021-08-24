徐榮水晶婚甜蜜放閃　曾自嘲七線演員太太從不嫌棄：我真的很幸運

徐榮與太太Kathy共同擁有「徐陳之家嘩哈哈」社交專頁，早前二人發布一張合照組圖，指已踏入15年婚姻，希望將來愈來愈好；徐榮亦曾分享指當年即使未有事業基礎，但太太卻從不介意照單全收，故承諾自己將來能做到的都會全給太太。



徐榮與太太Kathy踏入15年婚姻，希望將來愈來愈好。（徐陳之家嘩哈哈@Facebook）

徐榮與太太一同走過15個婚姻，適逢「水晶婚」，夫妻倆不但在社交平台大曬多年來的合照，更公開感謝對方：「謝謝你的照顧，謝謝你的包容，願我們愈來愈好，感恩有你。」

徐榮曾與同期比較 氣餒時刻遇上太太

徐榮於無綫電視熱播劇集《七公主》飾演王男，與林夏薇的感情線成為觀眾追看支線之一；去年更加有5套劇集推出，演出機會甚多。不過，徐榮的星途從不是一帆風順，反而在入行初期被安排做村民、死屍等閒角居多，比起第13期同期藝員訓練班的林峯、楊怡逐漸得到重要角色的機會，徐榮卻於受訪時承認當時想不通自己可以怎樣做，只能調整心態，用心演繹每個角色。

徐榮曾在結婚11週年時，在社交平台分享當年結婚照。(tsuichanfamily@Instagram)

而在當年寂寂無名之際，徐榮透過小學同學認識太太Kathy，拍拖兩年後結婚，徐榮提及太太在他未有事業基礎時，沒計較他的身份與收入，亦沒太大要求，那怕當時沒有花巧的求婚場面，僅是隨意說了一句「不如結婚吧！」，太太也為愛毫不猶疑就嫁了，故此認為遇上太太是他的幸運。

因為愛！真是出於愛！我們相處得很舒服，那時我什麼都無，拍拖無錢出街無錢睇戲無錢去旅行，她也肯陪我只留在家睇電視煮飯仔。 徐榮

▼▼▼【按圖看】徐榮與太太結婚15年恩愛依然，如何養成一份無可取代的默契？▼▼▼

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倆口子變成幸福一家四口

徐榮於結婚一年後與太太誕下了兒子徐朗，二人的生育計劃起初來到這階段便止步，從沒想過育有多過一名孩子；只是兒子擔心將來父母過身，剩下自己孤零零一人，希望有個妹妹作陪伴；待徐榮經濟穩定後，徐榮便與太太商量是否應該多生育一名孩子，最後二人於2015年育有女兒徐心怡（包包），讓他們互相陪伴與照顧，將來女兒結交男朋友也要經哥哥過目。

太太與子女均是徐榮的後盾。(tsuiwing0807@Instagram)

小心教育子女：希望做一個給予他們難題的人

比起傳統教學，徐榮卻較重視孩子的興趣發展，認為與其硬塞知識給他們，不如給予更多創作空間，故即使國際學校學費不菲，仍堅持安排子女就讀，希望他們輕鬆學習，甚至追夢。

徐榮兒子徐朗5歲開始就抱有一個足球員夢，徐榮曾接受媒體訪問時表示支持，希望在兒子15歲前送去英國、德國、荷蘭等足球發展比較好的地方讀書與受訓，而他的確說到做到，徐朗已在2020年9月獨自乘飛機前往英國升學，徐榮接受媒體訪問時指，學費與生活費很貴，故自己要更努力掙錢；而徐榮更加希望兒子能以較佳狀態接受足球訓練，於是隔空陪同兒子鍛練，從健康飲食及運動著手，戒油、鹽、糖及多汁食物，在4個月內減掉20磅並操練出六嚿腹肌。

為了你走得更遠！學得更多！做得更好！你在遠方，我在這裏，大家一齊努力為我們的目標進發！加油哥哥！ 徐榮

徐榮對於子女有着自己的一套教育方法，在接受訪問時表示在藝人身份下，需要更加小心教育，不想子女拿很多方便，希望做一個給予他們難題的人，不希望他們的成長過於順利才能成就更堅強的一面。

▼▼▼徐榮對仔女有一套教育模式，認為有難題才可成長？▼▼▼

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「男主外、女主內」 太太成徐榮最強後盾

徐榮與太太視子女的將來為共同目標，也是維持15年「水晶婚」的秘訣，而且為他們的家庭增添了一份熱鬧，例如旅行也會希望一家人出發，增加氣氛。不過，徐榮也會抽時間與太太拍拖吃飯、買餸、夜跑，就連太太5月份生日，即使自己忙於拍攝劇集《雙生陌生人》，也藉拍攝空檔時間，連戲服也沒換就趕回家慶生。

徐榮與太太Kathy婚後誕下一子一女，組成幸福家庭。(tsuiwing0807@Instagram)

太太更是徐榮的最強後盾，二人主張「男主外、女主內」的生活模式，太太負責管理家中所有事情，包括小朋友讀書甚至置業的事情，讓徐榮無後顧之憂工作，每月出糧後，徐榮都會全交予太太，自己則拿取零用錢。當徐榮需要拍攝反派角色時，太太亦明白徐榮需要投入角色，便會減少說話以免徐榮發怒；徐榮與太太15年的婚姻恩愛依然，亦養成一份無可取代的默契。

我真的很幸運，她肯嫁給我這七線演員，所以我跟自己說，我將來能做到的，都會畀晒太太。 徐榮

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