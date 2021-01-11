王浩信陳自瑤頻傳離婚　避免自挖愛情墳墓　婚前必知十點注意事項

人心是浮動的，無論結婚與否，會出軌就出軌、要變心就變心。但，「婚姻」這檔事總是一個契約，提醒了我們該忠於伴侶、攜手向前……

你會想「結婚」嗎？

時至今日，應該沒有人天真的認為一旦兩人共結連理，「結婚」就能讓日後的感情一勞永逸。結婚無法綁住我們伴侶的心，也不會讓愛情變得順風順水。有人會覺得婚姻就是愛情的最終體現，但其實婚後的生活，考驗才正要開始。

婚姻難道真的就是愛情的墳墓？苦心經營到最後的伴侶愈來愈少，結婚離婚成為家常便飯。為了避免日後無謂的爭執，在踏入婚姻前，你可以先記得以下這十點注意事項，再來與最愛的他許諾終生吧！

擔心婚姻會像王浩信、陳自瑤般尷尬？按圖查看結婚前該考慮的10點注意事項▼▼▼

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1. 先來個旅行行程吧！

許多朋友在經過一場旅行後都會吵架，親愛的家人與伴侶也不意外。千萬不要忽略雙方一同出遠門旅行的必要性，我們可以通過這個經驗看出很多蹊蹺與端倪。比方事前決定去哪裡、住宿的安排、機票的預定、交通的接駁、共遊的景點... ...這些無論是要共同決定，抑或分配工作，都在在考驗著彼此的信任與溝通程度。此外，兩人長時間的密集接觸，再加上在陌生的環境的不安與刺激，平常難以見到的一面就會暴露出來，無所遁形。

自己的伴侶會有哪些面向，值得在婚前就好好了解一下！

2. 爭吵與衝突，在所難免

既然都要結婚了，就請你收起相敬如賓的態度。平常是怎麼對家人說話的，就這樣對你的伴侶吧。用真實的心意與想法與對方溝通，一來一往才是實打實的修練與磨合。

一段健康的關係不可能會沒有半點矛盾與齟齬。為了維護感情而退讓、逃避，在交往時就完全避開了最具爭議也最關鍵的部分，這會讓日後的紛爭更加激烈而嚴重。況且雙方的底線也會因為爭吵而攤開，這比步入婚姻後在發現要來得好太多了。

3. 財務該如何分配，也是大問題

雙方交往時可能沒有同住，因此對金錢的態度與協商比較簡單，有時這次我請、下次你請，輕鬆地就過了這次約會，不必為錢傷神。但是結婚後呢？結婚後，幾乎都要同居；感情再好，遇上現實中的柴米油鹽，有時也會輸掉。水電費、網路電話費、紅包白包費、裝潢費、油錢、伙食費、共同基金、緊急基金——若有了孩子，更是麻煩到底了，尤其錢是最傷感情的東西。

建議在婚前就先談好這些細則，了解彼此的金錢觀... ...總是需要未雨綢繆的！

4. 到底要不要住一起？

結婚前，最好先同居一陣子。雙方的衛生習慣、生活習慣、作息習慣等等都是會在同一屋簷下生活需要磨合的硬傷。假設你們只是在出外旅行或約會時偶爾跟對方一以過夜，除了時間很短，糟糕的表現不會讓別人知道以外，也無從跟對方磨合自己的習慣與經驗。如果事先有作過「同居練習」，那麼在婚後你們必定會輕鬆許多。

5. 出軌與外遇的界線在哪裡？

每個人都希望對方能忠於自己，但有時每個人的界線都不太一樣。「曖昧」的定義又在哪，「偷吃」的表現又是如何？究竟是身體出軌了才算是出軌，還是說和別人傳了曖昧簡訊或講話風流也算呢？步入婚姻的雙方都該對此有個明確的溝通與定義。

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6. 要不要生養孩子呢？

當個頂客族（不生育夫婦）似乎不錯，但若有孩子也可能更快樂。無論你們想不想要有孩子，事先的溝通確實有必要。尤其是某些人還可能會有長輩與家族的壓力，在婚前就溝通好這個這個價值觀總沒錯。

7. 家務分擔也是門學問

現在是個性別平等的時代，雙方都上班、或只有一方上班，家務都須共同分擔。但是綜觀各婚姻群與社團，經常有人在吵家務觀念兜不攏。為了一個家，每個人都必須經營打理，這是成熟的伴侶兜必須作的事。若想交由某一方負責，也要平心靜氣的雙方協調好，才有安穩的家庭生活。

8. 認識一下對方的家庭如何？

雖然我們都覺得，結婚是兩個人的事。但是在台灣，總會把單純的婚姻上綱到兩家人的事。為了迎合這些長輩，總需要到對方家裡看看，與其他家庭成員打好關係也不錯。也可以從對方與家庭成員互動的狀況，觀察你的伴侶的個性與另一面。但若對方不願意，也無須勉強；搞不好他在原生家庭很不快樂也不一定。

9. 無須害怕暴露自己的醜態

你有偶像包袱嗎？你敢在自己的伴侶面前剔牙齒、放屁、大小便、卸妝、放空或是哭泣嗎？我們不可能永遠都是360度無死角，邋遢又糟糕的一面我們在交往時，也會隱藏起來。但是，與親密愛人長時間相處，你的懶惰與壞習慣、不堪的一面也會顯露出來。雖然不至於要故意在喜歡的對象面前暴露醜態，但是太過注重形象與框架總會在婚姻生活裡被打破，若對方真心愛你，相信他也會包容的！

10. 對婚姻的期待以及計劃如何？

對這段婚姻有何期待？想在這段婚姻獲得什麼？若兩人很相愛，在一起就好，何必結婚？彼此在踏入婚姻前都應該想清楚，而非只是一廂情願。兩人很相愛，但未來觀與價值觀的不同也很有可能導致婚姻決裂。伴侶是否都走在同一條路上很重要，達成共識有助於讓婚姻長長久久、和諧安穩。

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