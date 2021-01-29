性愛教室｜女生沒愉悅感或是陰道痙攣症？高潮排液體來自膀胱？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-01-29 19:01

許多人都認為只有男性會射精，不過女性其實也可以像男人一樣「射精」，也是我們俗稱的潮吹。只不過女性潮吹的表現形式，和男性的射精方式不太相同，卻在成份上有相似之處，而女人在高潮時噴出的液體究竟是尿液、陰道的潤滑液，還是尿道排放的別種液體？本文將為你介紹，高潮後可能會噴發的液體，傳說中女性潮吹的神秘之處！ 文：Dylan Tang 醫學審稿： 台灣註冊醫師賴建翰

高潮後可能會噴發的液體，傳說中女性潮吹的神秘之處？按圖查看有關潮吹冷知識▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

潮吹研究：潮吹液體來自膀胱

在一份小型研究中，受試者在高潮刺激前，都先被要求先排尿，並以超音波來確定膀胱已經清空，接著讓女性接受性刺激到達高潮，學者發現，在他們高潮的前一刻，膀胱竟然又重新填滿了液體；而在高潮後，超音波顯示膀胱的液體又再度淨空，這讓學者幾乎肯定潮吹的液體是來自膀胱。

▼▼【相關文章．按圖率先預覽】性愛教室│6種帶氧運動提升性功能、性慾、持久度 凱格爾助高潮

+ 3 + 3 + 3

潮吹液體有 2 種

接下來學者開始分析這些潮吹液體的成分，發現其中兩位受試者潮吹時排出的液體，與高潮前排出的尿液成分相同；然而，另外五位女性的潮吹液體則被發現有少量的前列腺特異抗原（Prostate-specific antigen, PSA），這種物質通常是由男性在射精時，由攝護腺（前列腺）分泌的人體酵素，能幫助精子游向子宮。婦產科醫生薩拉瑪（Samuel Salama）解釋，女性分泌的 PSA 主要來自於有斯基恩氏腺（Skene’s glands），也就是跟 G點高度相關，有女性前列腺之稱的腺體。

女性射精為乳白色液體

美國紐華克羅格斯大學（Rutgers University in Newark, New Jersey）的神經生理學家貝弗利·惠普爾（Beverly Whipple）則表示，嚴格來說，女性射精是指性高潮時產生的乳白色液體，而不是指潮吹時湧出的透明液體。其他學者也認為，潮吹噴出的液體有兩種，主要成分與尿液無異，因此呈現透明無色狀，其中，上述女性射精產生的乳白色液體則在和尿液稀釋後，才一起排出。

【相關圖輯】【性愛教室】「後戲」與前戲一樣重要！六招示愛高潮過後不秒睡（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 7 + 7 + 7

每位女人都有潮吹的潛力

一項研究顯示，約有 10~54% 的女性在性高潮時會有液體排出。實際上，如果伴侶「知道自己在做什麼」，那麼每位女人都有機會潮吹。而這也讓話題進入了「神話般的」G點。為什麼女性的G點對男人如此難以捉摸？

這主要是由於人們對它是什麼，以及它能做什麼的誤解，G點絕對不是使女人性高潮的唯一特定點。與其他區域相比，這一個神秘小點，比陰道壁前面的區域要敏感得多。研究人員艾曼紐·捷安尼（Emmanuele Jannini）和其同事認為，該區域包括陰道前壁、尿道、女性前列腺、周圍的肌肉和組織，甚至陰蒂的一部分。在他們的工作中，他們將這一區域稱為女性生殖系統複合體(Clitourethrovaginal，CUV)。

【相關文章】性愛冷知識｜高潮過後心情低落竟是病？ 解構性交後憂鬱3大成因（按圖預覽）

+ 7 + 7 + 7

不是每個女人都享受G點

一些女性，尤其是那些患有陰道疾病，並且性交會讓她們感到疼痛或不舒服的女性，可能不會從G點刺激獲得太多愉悅感。會有這些狀況的女性，可能是因以下原因造成：

陰道痙攣症(Vaginismus)：陰道肌肉緊繃。

外陰疼痛(Vulvodynia)：慢性外陰疼痛，無原因。

外陰前庭症(Vulvar vestibulitis)：嘗試插入入陰道時劇烈疼痛，無論是性交還是棉條。

間質性膀胱炎(Interstitial cystitis)：由骨盆底功能障礙引起的膀胱疼痛。

子宮內膜異位(Endometriosis)：當子宮以外的地方發出現子宮內膜組織。

骨盆底功能障礙(Pelvic floor dysfunction)：無法控制骨盆底肌肉。

如果您或您的伴侶陷入這種情況，請不要氣餒，身體上還有許多其他值得探索的地方。

【相關文章】【性愛教室】愛情動作片的九大迷思：口水是最糟糕的潤滑（按圖預覽）

+ 13 + 13 + 13

▼▼【相關文章．按圖率先預覽】【性生活】床上的相處最真實直接 由性愛體位看出伴侶個性

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

高潮high過頭！性交後頭痛的4個原因

正念冥想6點助性愛～男女高潮靠自己

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：濕濕有兩種、潮吹也有！研究帶你解開潮吹之謎】