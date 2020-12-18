性愛教室│5個關於處女膜的迷思：用衛生棉條會弄破處女膜？

世界各地都有「處女」一詞，不同時代也都有處女情節存在。處女是指從未性交過的女性，在古代常認為處女之身代表純潔，而從古至今，只有一種檢驗方式，那就是檢查處女膜。但這其實是一個流傳許久的迷思，因為處女膜完整並不代表是處女，處女膜不在也不代表就發生過性行為。以下將列舉關於處女膜的五個必懂常識，破解一般人對處女膜的迷思。 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

破解一般人對處女膜的迷思，按圖查看5個關於處女膜的必懂常識▼▼▼

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1. 處女膜第一次就破？

許多人都以為，女生在第一次性愛後，處女膜就會破掉，並且以流血視為處女膜破掉的象徵，西方甚至以「Pop the cherry」，以弄破櫻桃來比喻女生的初夜。事實上，許多女生在第一次性行為後，並不會感到處女膜撕裂或流血，因為處女膜有延展性，像是綁頭髮的髮圈一般。

而除了男生的處女情節外，這個迷思有時候也會造成女生產生恐懼，害怕第一次會不會疼痛或流血，因此很難享受性愛，但其實即便是第一次，感覺性興奮後，陰道會自然分泌潤滑液，附近肌肉也會跟著放鬆。

2. 放衛生棉條處女膜會破？

處女膜有一定孔隙，且有彈性，所以通常不會因使用棉條造成破裂，不過，由於衛生棉條需要進入陰道，有些天生處女膜孔隙較小的人，確實有機率出現破損。但是，如果用處女膜的完整與否來判斷，是否為處女或有無性經驗，就是坊間的一大迷思，所以女生不必因此擔心而不敢使用棉條。

值得一提的是，有些人的處女膜天生只有非常小的開口，所以處女膜反而有可能影響棉條的使用；另外，每 2000 位女性，就有一位的處女膜可能完全沒開口，這會導致女生初經來後，每個月都須忍受疼痛，因此，如果想使用棉條的話，建議可以照鏡子檢查一下，如有任何疑問可向專科醫生諮詢。

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3. 處女膜破掉會疼痛流血？

如果處女膜的組織在經過激烈性愛後被撕裂，那可能會感覺到疼痛，並且會流血，但如果是因為進行體操等運動，或是衛生棉條太粗等因素，造成的破裂，可能就不會有任何感覺。

4. 處女膜迷思難根除

雖然事實證明，處女膜的存在與否無法證明女生是否為處女，但許多文化仍然堅信不移，並將處女膜的完整，視為純潔象徵，甚至在新婚前還得檢查處女膜是否完整。在現今文明社會，其實有許多男生也會在意，甚至還有替處女膜進行修補手術，來讓女生證明自己是處女。

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5. 處女膜功能不明

以醫學的角度來看，仍不知道處女膜的功能為何，就像是男生的包皮一樣。不過處女膜的存在與否，一直是很多人在意的事情，在許多社會、文化和宗教也仍存在這種觀念，甚至以新婚夜後床單上的血漬，做為驗明真身的依據，相對地，男生卻不需要任何證明。

但是，處女膜存在與否，本來就不是自己能決定的，所以最重要的是，女性應該擁有身體的自主權，大方地享受性愛，處女膜存在與否，根本不需要擔心。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：處女情節OUT！5個必懂常識破解處女膜迷思】