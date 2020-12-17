《香港愛情故事》題材貼地寫實，播出後成功引起觀眾熱議。王敏奕於劇中個性叛逆，周旋於多段複雜的關係。現實中，她是個乖巧的孝順女生，正正是這種鄰家女孩的特質，成功收服了「不婚主義」的曾國祥。

王敏奕於《香港愛情故事》中個性叛逆，周旋於多段複雜的關係。（《香港愛情故事》劇照）

王敏奕於劇中飾演羅天宇的妹妹，是個不羈、敢做敢愛的自由攝影師。她奉行活在當下的態度，是名典型的「月光族」。除了拍散拖，她更擁有不少SP，不願在愛情中負責，反映現今的速食愛情文化。

▼▼▼王敏奕於《香港愛情故事》中一改乖乖女形象，與多名男演員有多幕的親熱場面▼▼▼

現實中的王敏奕是個顧家的好女生，與劇中的藝術家個性完全相反。她指劇中角色顛覆了她對愛情的想法，直言自己是個傳統的人，追求穩定的生活。她與曾國祥在上年於北海道結婚，結束6年愛情長跑。兩人雖然相距12年，但同居生活一直幸福甜蜜，更成功改變了曾國祥的不婚心態。

王敏奕成功收服不婚主義者曾國祥（IG@lajah ）

曾國祥疑被指一腳踏三船 曾被指責是愛情騙子

曾國祥與王敏奕交往前疑被指一腳踏三船，曾經被裴殷（A. Lin）指責是愛情騙子，感情關係複雜，遇上王敏奕後慢慢收心養性，不時於社交平台上放閃，最後決定於北海道舉行婚禮。選址北海道，是因為那是他們交往後第一次旅行及往後每年到訪的地方，滿載戀愛的回憶。兩人的結婚戒指有別於傳統，以紋身方式呈現，紋身師分別於曾國祥與王敏奕的手指上紋上9條線與6條線，代表着兩人的結婚日期：9月6日，不能脫下的婚戒別具意義。

王敏奕與曾國祥的結婚戒指有別於傳統，以紋身方式呈現。（IG@lajah ）

「脫貧」成功 搬離公屋依然孝順 早被曾志偉認定時未來新抱不二人選

出身自屋邨家庭的王敏奕14歲時入行，兼職模特兒幫補家計。隨着知名度上升，她的工作量亦大增，加上與曾國祥感情穩定，其後亦搬到貝沙灣豪宅展開同居生活。搬離百呎公屋被「脫貧」成功的王敏奕依然孝順，不時回家替媽媽照顧弟弟，與家人感情良好。乖巧的個性更備受男朋友的家人欣賞，早已融入曾家，她更不時以其中一員的身份出席公開活動。

▼▼▼王敏奕與曾國祥感情穩定，經常於社交平台放閃▼▼▼

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處於愛情中最舒服的狀態 決定結婚是兩人的默契

愛情中最難得是遇到一個讓你不害怕做自己的人，戀愛應該是讓人快樂自在，令你能更欣賞真實的自己。王敏奕曾分享兩人的相處一直只有快樂：「我們最舒服的地方是我可以做自己，他可以做他自己。」曾國祥知道婚姻對她來說是個特別的承諾，所以希望為對方帶來幸福。決定結婚也是兩人的默契，當關係穩定後，便自然而然覺得是時候要踏入人生的另一階段，完全沒有壓力。

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