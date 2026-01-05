王敏奕入行18年終奪「最佳女配角」與曾國祥美滿婚姻成堅定後盾

【王敏奕】王敏奕於《萬千星輝頒獎典禮2025》大熱奪得「最佳女配角」！入行18年的王敏奕，終憑著《新聞女王2》中飾演「劉艷」一角，首次獲得《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」獎項，迎來了她的事業高峰。演技亮眼的王敏奕，近年在TVB演出多套劇集擔任重要角色都大獲好評。

而戲外的戲外的王敏奕早早就收獲愛情，2019年與交往6年的導演曾國祥踏入婚姻，不論是紋身戒指還是不時分享的夫妻日常生活，都惹來無數女生羨慕不已。但這段甜蜜的婚姻也曾經歷過離婚傳聞，但幸好他們夫妻無懼外間風雨，至令依然羨煞旁人。



王敏奕入行18年 終獲「最佳女配角」（葉志明攝）

王敏奕入行多年，14歲開始兼職做模特兒，在2008年拍攝第一部電影《烈日當空》，正式踏入演藝圈。昨日（4/1）於《萬千星輝頒獎典禮2025》首次獲得「最佳女配角」獎項，在獲獎後除了公開多謝老爺曾志偉外，更激動落淚感謝每一個投票觀眾，同時表示：

一個演員，是不需要依靠一個獎項去讓人知道他有多好，但是一個獎項可以讓一個演員更堅持走下去。 王敏奕

王敏奕終憑著《新聞女王2》中飾演「劉艷」一角，首次獲得《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」獎項（IG@wongmanyik）

王敏奕早認定丈夫曾國祥 早早步入婚姻殿堂

現年34歲的王敏奕，早早就認定現在的丈夫曾國祥，與他交往6年，在2019年步入婚姻，與偏向晚婚的演藝圈不同。結婚至今7年，兩人依然幸福甜蜜，生日或節日依然儀式感滿滿的一起過。王敏奕曾經分享過她自己是1月1日生日，適逢是元旦，不好意思要別人陪她慶生，但直到遇上曾國祥每年都預留當天時間，與她一起慶祝，或是約上朋友一起為她製造驚喜生日派對，讓她覺得很窩心。

王敏奕與曾國祥超浪漫紋身戒指

王敏奕與曾國祥決定相守一生的決心，更體現在婚戒上，他們二人以跟隨一輩子的紋身代替。而紋身內容也相當甜蜜，曾國祥在食指、中指以及無名指分別紋了三個圈，代表9，而王敏奕則在中指和無名指上分別紋了三個圈，代表6，與二人的結婚日期9月6日正好呼應，是屬於他們的愛情密碼。

基層出身王敏奕與曾國祥結婚 曾被不看好

基層出身王敏奕與曾國祥結婚，曾被嘲笑（IG@wongmanyik）

基層家庭出身王敏奕，父母更於她小時候離異，在她與曾志偉兒子及導演曾國祥宣布婚訊時曾被嘲笑，而王敏奕則在婚後不曾停在腳步，讓大家看見她的努力。這也與她自幼與母親相依為命有關，她14歲便開始兼職模特兒賺錢，減輕家裡負擔，是演藝圈中出名的孝順和勤力。

婚姻成王敏奕堅定後盾 演藝事業越趨順利

婚姻成王敏奕堅定後盾，2022年熱播的《法證先鋒V》，戲份也相較以前多﹐讓更多人有機會看到和認識她。（IG@wongmanyik）

王敏奕也認為婚後生活在一起，時刻都可以見面，讓她多了時間去想工作，對她來說婚姻使她更踏實和有安全感，是堅定的後盾。婚後王敏奕接連拍攝多部電視劇都有不俗的反應，尤其2022年TVB重頭劇的《法證先鋒V》，她的戲份也相較比以前多﹐讓更多人有機會看到和認識她。此外，王敏奕在結婚翌年就與無綫電視及星夢娛樂簽約，冀盼事業不只是戲劇方面，也準備往歌手方向發展。

王敏奕與曾國祥無懼婚變傳聞 現婚姻生活幸福美滿

王敏奕與曾國祥無懼婚變傳聞，婚姻生活幸福美滿（IG@wongmanyik）

2022年4月時曾傳出二人婚變傳聞，事源他們二人經常在社交平台分享甜蜜婚姻生活，但一日有網友發現王敏奕的社交平台Instagram上與曾國祥的合照都被刪除了，以及紋身戒指都疑似被洗走。但傳聞很快被澄清，王敏奕表示相片只是定期整理一下，紋身也只是拍劇要遮蓋而已。而且她也在健身照片寫道：「我被愛著、快樂著、祝福著，這些我都知道。」在澄清婚變傳聞，同時也讓大家感受她婚姻生活很美滿。