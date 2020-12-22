【性玩具】說起情趣用品，許多人心思思想試卻怕尷尬，經過性用品店時總是思量許久，最後還是過門而不敢入。90後情侶Waddy及MooMoo，非常明白此想法，因此由購物體驗開始，打造一間燈火通明，也入了不少可愛設計的新式性用品店，讓客人可以舒服自在的環境中選購性玩具。

為年輕情侶「度身訂造」 的性用品店

90後情侶Waddy及MooMoo合資開設實體性玩具店半年，見盡不少趣事，試過有兩母女一起到店內挑選性玩具，又試過有客人凌晨1點訂購性玩具，翌日清晨便找來速遞上門收件。兩人既是店主又是用家，選賣的產品吸納不少年輕情侶客人，店內不時有情侶拍住拖挑選情趣用品。

90後情侶Waddy及MooMoo合資開設情趣用品店。（黃舒慧攝）

擺脫刻版印象 性玩具不再「色情」?

礙於刻板印象，有人仍覺得情趣用品外形一定予人「很色情」的感覺，其實近年生產商推出不少貼心設計，外包裝到性玩具的實體都完全看不出是情趣用品，即使不慎被家人或室友發現也難以看出實際用途。如果仍然難以突破打開那道門的心理關口，不妨看看情趣用品店主推介的11款新手用性玩具，這個節日與另一半渡過「與別不同」的浪漫之夜。

近年不少情趣用品設計得十分可愛，完全看不出實際用途。（黃舒慧攝）

11款設計可愛性玩具推介

近年不少日本、中國設計師投入性商品設計，當中不乏贏得國際設計獎項的設計。除了外形精緻，如像唇膏一樣方便女生攜帶、使用不尷尬，更有多功能設計，如可變身夜光燈及藍芽喇叭，害羞的你一定要看，定必對性玩具印象改變。

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