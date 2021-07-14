《色慾都市》續集缺少Samantha　 性感慾女3次失婚：40歲才有高潮

《色慾都市》（Sex And The City）續集《And just like that...》，講述女角步入50歲後的處境，官方發佈首張劇照，「Carrie」（Sarah Jessica Parker）、「Charlotte」（Kristin Davis）和「Miranda」（Cynthia Nixon）街頭漫步，勾起粉絲不少回憶，缺少了「Samantha」（Kim Cattrall），難免予人劇集靈魂缺了一角。



《Sex And The City》續集三缺一，讓粉絲大感可惜。（《色慾都市》劇照）

劇中的靈魂人物「Samantha」（Kim Cattrall），早已拒絕拍攝續集，令粉絲感可惜，全因她是劇中對性慾最多大膽演譯的角色，形容沒了Samantha的《色慾都市》，就沒了「色慾」，只剩下「都市」。

▼▼▼《色慾都市》Carrie、Charlotte及Miranda各有性格，回顧每個角色，不少經典場面令人至今印象深刻▼▼▼

+ 9

Samantha如女生的性啟蒙老師

Samantha之所以經典，全因她是不少女生的「性啟蒙大師」，她大膽談性，擁抱自己強烈的性慾望，毫不忌諱表達對性事的喜好及需求，可算是4人之中最活出真我。

其中一幕經典場面是Samantha到電器店，購買按摩器當「性玩具」，當場指導其他女顧客如何使用自慰。

她對性與愛分明，無法接受「有愛無性」的關係，她在酒吧認識及愛上一名好好先生 James ，但之後發現對方「尺寸小」，進入後一點感覺也沒有，根本無法獲得性滿足。她向姊妹哭訴：「為甚麼？為甚麼？為甚麼我感受不到他的那裏，我是真的很喜歡他啊！」雖然很愛對方，但她很明白自己忍受不了，於是灑脫放手。

《Sex and the City》中的Samantha是性解放的代表。（《色慾都市》劇照）

「慾女」形象難免惹來爭議，但Samantha最令人欣賞是並不在意旁人目光。「如果我在意每個紐約賤人怎麼在背後談論我，我還踏得出家門嗎？」成為經典對白。

Samantha的放蕩生活曾被好姊妹Carrie質疑，她回應：

我不會受任何人的批判，只要我還活著，我穿任何我想穿的衣服，睡任何我想睡的男人。」

Samantha形象鮮明，說話直率帶點苛刻，性格有點潑辣，但對姊妹忠誠有義氣，在她們對愛情感迷茫之際，她總在旁支持。Samantha有主見，夠獨立，在情路上也會遇上受挫，性慾至上的她，也曾發現男友不忠，甚至捉姦在床，但她從沒放棄追求性愛滿足，第六季終於遇上英俊嫩男，性事上令她大為滿足，也在她患癌的艱難時期，對她不離不棄。

▼▼▼「慾女」Samantha在第六季患癌症，因化療性慾盡失，她如何面對？點擊回顧Samantha在《色慾都市》中的經典場面及金句▼▼▼

+ 15

現實出書談「高潮」 因性事不合離婚

Kim Cattrall在戲內享受性愛，現實中卻不是這回事。她曾經歷3段婚姻，外媒《Your Tango》報導Kim Cattrall曾談及首兩段婚姻，都是因不愉快的性生活結束。她在年輕及毫無預備下「破處」，令她對性愛產生負面感覺，更有一段時間「性冷感」，對性事提不起興趣。

Kim Cattrall與現任男友愛得甜蜜。（IG@kimcattrall）

後來，遇上第3任丈夫Mark Levinson，改變了她對性愛的看法。兩人一起出版《Satisfaction: The Art Of The Female Orgasm》一書，談及性慾由低落到高漲的心路歷程。她直言自己「40歲才有高潮」，希望自己的經歷能鼓勵其他女性，不必因為伴侶難以燃起她們的性慾而感到慌張。不過，這段婚姻也無法走到最後，二人在2004年離異。

現年64歲的Kim Cattrall，仍然放手去愛，與小14歲的男友Russell Thomas 愛得甜蜜，雖未有向外界透露太多有關男友的資訊，但不時在社交平台上放閃。

事業友情敢愛敢恨

愛情路上敢愛敢恨，在事業及友情上亦然，她與飾演「Carrie」的Sarah Jessica Parker 不和已是公認事實，指對方「假仁假義」，接受節目《ITV series，Life Stories》訪問時直接承認：「我們從來不是朋友，只是同事。換個角度看這是件好事，因為在工作和私人生活的關係，有條明確的界線。」

現實中的「Samantha」與「Carrie」履傳不和。（《色慾都市》劇照）

《色慾都市》紅透半邊天，但她於2016年便透露要讓「Samantha」畢業，不會再拍攝續集。4位主角中只要她拒演，受盡責難，她也不願妥協，這就是Kim Cattrall的人生哲學：

時間有限，我只想花在讓我快樂的事上面。

▼▼▼曾推出6季電視劇、2部電影的《色慾都市》（Sex And The City），當中有許多愛情金句，觸動人心，讓我們一次回顧《色慾都市》時光▼▼▼

+ 8

《色慾都市》（Sex and the City）的女主角除了留下愛情金句，她們劇中的造型，佩戴的飾物都成為當年的潮流，最經典莫過於是在2018年再次推出的Dior Saddle Bag，帶起當年腋下手袋潮。

▼▼▼【同場加映】除了Dior Saddle，當時在街頭都充斥着PVC涼鞋、吊帶小短裙等穿搭，而且近兩年潮流又再次回歸，按圖看看更多《Sex and the City》掀起的潮流▼▼▼