《色慾都市》續集缺少Samantha　 性感慾女3次失婚：40歲才有高潮

《色慾都市》(Sex And The City)續集《And just like that...》,講述女角步入50歲後的處境,官方發佈首張劇照,「Carrie」(Sarah Jessica Parker)、「Charlotte」(Kristin Davis)和「Miranda」(Cynthia Nixon)街頭漫步,勾起粉絲不少回憶,缺少了「Samantha」(Kim Cattrall),難免予人劇集靈魂缺了一角。



《Sex And The City》續集三缺一,讓粉絲大感可惜。(《色慾都市》劇照)

劇中的靈魂人物「Samantha」(Kim Cattrall),早已拒絕拍攝續集,令粉絲感可惜,全因她是劇中對性慾最多大膽演譯的角色,形容沒了Samantha的《色慾都市》,就沒了「色慾」,只剩下「都市」。

Samantha如女生的性啟蒙老師

Samantha之所以經典,全因她是不少女生的「性啟蒙大師」,她大膽談性,擁抱自己強烈的性慾望,毫不忌諱表達對性事的喜好及需求,可算是4人之中最活出真我。

其中一幕經典場面是Samantha到電器店,購買按摩器當「性玩具」,當場指導其他女顧客如何使用自慰。

她對性與愛分明,無法接受「有愛無性」的關係,她在酒吧認識及愛上一名好好先生 James ,但之後發現對方「尺寸小」,進入後一點感覺也沒有,根本無法獲得性滿足。她向姊妹哭訴:「為甚麼?為甚麼?為甚麼我感受不到他的那裏,我是真的很喜歡他啊!」雖然很愛對方,但她很明白自己忍受不了,於是灑脫放手。

《Sex and the City》中的Samantha是性解放的代表。(《色慾都市》劇照)

「慾女」形象難免惹來爭議,但Samantha最令人欣賞是並不在意旁人目光。「如果我在意每個紐約賤人怎麼在背後談論我,我還踏得出家門嗎?」成為經典對白。

Samantha的放蕩生活曾被好姊妹Carrie質疑,她回應:

我不會受任何人的批判,只要我還活著,我穿任何我想穿的衣服,睡任何我想睡的男人。」

Samantha形象鮮明,說話直率帶點苛刻,性格有點潑辣,但對姊妹忠誠有義氣,在她們對愛情感迷茫之際,她總在旁支持。Samantha有主見,夠獨立,在情路上也會遇上受挫,性慾至上的她,也曾發現男友不忠,甚至捉姦在床,但她從沒放棄追求性愛滿足,第六季終於遇上英俊嫩男,性事上令她大為滿足,也在她患癌的艱難時期,對她不離不棄。

現實出書談「高潮」 因性事不合離婚

Kim Cattrall在戲內享受性愛,現實中卻不是這回事。她曾經歷3段婚姻,外媒《Your Tango》報導Kim Cattrall曾談及首兩段婚姻,都是因不愉快的性生活結束。她在年輕及毫無預備下「破處」,令她對性愛產生負面感覺,更有一段時間「性冷感」,對性事提不起興趣。

Kim Cattrall與現任男友愛得甜蜜。(IG@kimcattrall)

後來,遇上第3任丈夫Mark Levinson,改變了她對性愛的看法。兩人一起出版《Satisfaction: The Art Of The Female Orgasm》一書,談及性慾由低落到高漲的心路歷程。她直言自己「40歲才有高潮」,希望自己的經歷能鼓勵其他女性,不必因為伴侶難以燃起她們的性慾而感到慌張。不過,這段婚姻也無法走到最後,二人在2004年離異。

現年64歲的Kim Cattrall,仍然放手去愛,與小14歲的男友Russell Thomas 愛得甜蜜,雖未有向外界透露太多有關男友的資訊,但不時在社交平台上放閃。

事業友情敢愛敢恨

愛情路上敢愛敢恨,在事業及友情上亦然,她與飾演「Carrie」的Sarah Jessica Parker 不和已是公認事實,指對方「假仁假義」,接受節目《ITV series,Life Stories》訪問時直接承認:「我們從來不是朋友,只是同事。換個角度看這是件好事,因為在工作和私人生活的關係,有條明確的界線。」

現實中的「Samantha」與「Carrie」履傳不和。(《色慾都市》劇照)

《色慾都市》紅透半邊天,但她於2016年便透露要讓「Samantha」畢業,不會再拍攝續集。4位主角中只要她拒演,受盡責難,她也不願妥協,這就是Kim Cattrall的人生哲學:

時間有限,我只想花在讓我快樂的事上面。

《色慾都市》(Sex and the City)的女主角除了留下愛情金句,她們劇中的造型,佩戴的飾物都成為當年的潮流,最經典莫過於是在2018年再次推出的Dior Saddle Bag,帶起當年腋下手袋潮。

