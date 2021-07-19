吳亦凡被爆渣男床事　造愛吹噓表現尺寸大　6大端倪看清只被當SP?

吳亦凡（Kris）由韓國回到中國發展後紅透半邊天，近日被19歲大學生「都美竹」在微博上大爆曾與吳亦凡拍拖，但對方不久後便「玩失蹤」，爆料內容極為辛辣露骨。

一個男生到底他是「真心」抑或「有性無愛」，原來6大特徵就可辨清？



吳亦凡被爆一腳踏幾船。（IG@kriswu）

從身邊朋友經歷或討論區分享可知，有些女生也曾經歷被「𡁻完鬆」，誤墮男生的「溫柔鄉」，被對方的花言巧語矇騙，最後「失身又失心」。都美竹除了指控吳亦凡「𡁻完鬆」，她直言初接觸吳亦凡時覺得對方是貼心暖男，表現真誠，宛如「世界只有你一個」，但後來卻意識到自己只是件「短暫的玩具」。

吳亦凡駁斥都美竹指控，現在雙方各執一詞，不知誰是誰非。都美竹更指出吳亦凡透過簽新人或選MV女主角的方式邀請女生出席「酒局」繼而發生關係，甚至牽涉未成年少女，她透露連同自己在內，總共有8個受害人。吳亦凡公司隨後發聲明表示都美竹所言不實，會採取法律行動。都美竹卻繼續爆料，聲稱手握證據可以讓對方至少入獄10年，並已向警察報案，雖受死亡威脅，但直言「不會撤訴」，除非對方道歉並退出演藝圈。

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床上吹噓表現是渣男特徵？

兩人拍拖細節，都美竹都鉅細無遺地一一揭露，她指吳亦凡灌醉自己後發生關係，事後信誓旦旦說會「負責任」，並會好好地與自己叫我。兩人真正相處的時間不夠「10天」，但他表現得很「喜歡自己」。然而激情的火花並沒有持續了多久，吳亦凡不久後便「玩失蹤」。兩性作家Susan Ball在外國網站《Elite Daily》指如果男性認識不久後便表白，又不斷強調「你是唯一」，背後目的可能只是想與你上床，要小心注意關係發展。

都美竹大爆與吳亦凡的床事。（微博@都美竹）

此外，都美竹更大爆與吳亦凡的「床事」，她指對方在造愛時總會說「我的很大，妳忍一下」，但每次都是2-3分鐘「完事」，事後只會狂問她「大不大」及吹噓表現，但從不會了解她在床上的感受。而兩性作家Susan Ball也提醒，假若男生在性事上不顧你的感受，只顧發洩慾望，甚至不停吹噓自己表現，也是其中一個對你只有「性」沒有愛的表現。想好好戀愛，但他可能只想造愛？只求床伴的覓食專家都有跡可尋！

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生活在香港步伐快，連拍拖也變得速食，有人覺得快來快去、不用負責的肉體關係也不錯，各取所需卻又不打擾彼此的生活，但前提還是要雙方同意。而且人非草木，有人抱「玩家」心態開始，最後愛上對方，越陷越深，這種情況俗稱「沉船」。到底SP變情人有無可能呢？

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參考資料：Elite Daily



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