男人有「乖女情誼結」？不強悍不多嘴　自我束縛易跌入戀愛下靶位

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-15 08:00

【戀愛心理｜男共女的事】除了「處女情誼結」，原來還有「乖女情誼結」－即從小到大都被教育作為女生要乖，不許犯錯、不得丟臉，那才值得別人愛錫。

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「乖乖女」容易跌入戀愛「下靶位」？

不只一次聽到男友人們說，與怎樣的女孩子曖昧都不要緊，但女友人選，不一定要最有趣、最能令他牽腸掛肚，但一定要「乖」，「乖」女孩就是好女孩。

最可怕是，不少女生也以「乖」為榮。「乖」是讚美，也可能是「戀愛陷阱」？執着當「乖乖女」 ，卻會令人在愛情中跌入「下靶位」，單方面付出，得不到回應卻覺得是理所當然。

執着當「乖乖女」 ，卻會令人在愛情中跌入「下靶位」，單方面付出，得不到回應卻覺得是理所當然。(《香港愛情故事》劇照)

不進取、不發表意見、習慣犧牲 二人關係更長久？

心理學家Jill P. Weber在指出，「乖乖女」才算是好女孩，她們自小有好成績，要不就不值得愛錫；即使客人的笑話不好笑，也要笑，因為那樣的女孩才算得體；談話中，不能表達強烈的意見，因為那樣便太好強，有損和諧⋯⋯以至在戀愛中，也會覺得不能進取、不能太強悍、不能太「用力」去要求伴侶，不然就有失溫柔。最重要的是，她們覺得，愛是賺來的，女子一定要有所犧牲，付出所有，二人的關係才能走下去。

不過，誰說戀愛都要毫不保留呢？為何女子作為女友，定要得體、有智慧卻又不多言、不能犯錯呢？要成為「乖乖女」，其實本是人各有志，男女關係也不過各取所需，不過在戀愛中，卻必然會跌入「下靶位」，因為「乖乖女」要完美、一絲不苟，卻同時又覺容忍對方千瘡百孔，是理所當然、默默容忍也是大智慧、愛的表現。

亦舒的小書，女主角們強悍而獨立，知進退、知禮數、愛情總是隨手拈來，她們卻也都輕輕推開，對長輩們更是永不失禮⋯⋯在筆者看來，根本是就好到好不再好的女子。(《喜寶》劇照)

女孩要「自救」 如何逃離愛情「下靶位」?

亦舒的小書，女主角們強悍而獨立，知進退、知禮數、愛情總是隨手拈來，她們卻也都輕輕推開，對長輩們更是永不失禮，永遠白恤衫卡奇褲，一碗餛飩麵或餃子，是最愛食物⋯⋯在筆者看來，根本是就好到好不再好的女子，也是「乖女情誼結」發揮的極致，可筆者最喜歡的角色，卻始終是喜寶，那個坦白承認自己愛財，也是少數半途輟學的女主角。

好女孩或乖女情誼結，自小培養而成，要改變並不容易。但長此下去，過份壓抑也不易得到快樂。《今日心理學》就提出建議，愛人先要自愛，坦承自己需要與想要甚麼，勇敢表達沒有對錯；對於不喜歡的事，也要勇於拒絕。而最重要的是，不要輕易讓別人改變你的想法。

參考資料：Psychology Today

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