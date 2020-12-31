【心理測驗】未成為戀人前，總在猜測的階段，希望得知心儀對象對自己的看法；交往後更甚，對於另一半的看法還是會在意。

交往前後，對於另一半的看法還是會在意；在你喜歡的人心中，你是個怎樣的人？（《香港愛情故事》劇照）

在愛情路上經歷跌跌碰碰後，比起外表，性格更是尋覓理想對象的首要條件，但你在窺探人的同時，對方也會觀察你。對於沒關係的人作出批評，或許能一笑置之，但面對心儀對象，她／他的一句說話、一個感覺都教人手足無措。到底，在你喜歡的人心中，你是個怎樣的人？

你將和喜歡的人約會，你會選擇配戴哪飾品？ A 花型吊墜耳環 B 寶石戒指 C 鑽石頸鏈 D 珍珠髮箍

▼▼▼點擊看答案，了解她／他心底對你的看法▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

其他文章：

在朋友眼中的你，又是一個怎樣的人？透過直覺選擇自己「收藏車票的方式」，測出你的人緣與個性。＝＝＞【心理測驗】收藏車票方式測出人緣 哪種人不適合維繫長久友誼？

+ 5 + 5 + 5

女生單身一段時間後，會由過往的依附變得獨立，而有些女生戀愛經驗多了，歷過情傷後，變得無堅不摧，但或許內心深處其實也渴望被愛？＝＝＞【心理測驗】第一個想發訊息的人反映渴望被愛 哪種人是戀愛高手