使徒行者3｜許紹雄重視家庭　為妻新加坡購4千呎屋　寵女無微不至

【《使徒行者3》｜許紹雄】台慶劇《使徒行者3》大結局，由林峯飾演的爆Seed、黃智雯飾演的Madam G深得觀眾喜愛以外，由許紹雄飾演「復活」回歸的「歡喜哥」亦如以往受歡迎。劇集內，因重情為死去的妻兒報仇；現實中，他也是個重視家庭的人。

許紹雄「歡喜哥」一角極受歡迎

2014年《使徒行者》「歡喜哥」笑裡藏刀的演繹讓觀眾印象深刻，許紹雄亦憑「歡喜哥」一角於2014年萬千星輝頒獎典禮，以62,705票獲得「最受歡迎電視男角色」，他在頒獎典禮上分享真正構造「歡喜哥」的人是監製文偉鴻，自己只是代他演繹出來，相當謙虛。

演出角色多為配角，不過許紹雄卻曾在一次接受媒體訪問表示，覺得做配角最舒服。(benz_hui@Instagram)

漸減產戲劇作品 望與家人共聚

除了「歡喜哥」，許紹雄過往亦有過許多令人留下印象的角色，如《My盛Lady》香善男、《女警愛作戰》呂鎮男等，不過多為配角，曾在一次接受媒體訪問表示，自己覺得做配角最舒服，反而認為「男一」十分辛苦，最早開工及最遲收工的都是「男一」。

72歲的許紹雄雖然仍然熱愛演戲，但近年逐漸減產，希望把重心投放於家庭上，甚至移居新加坡，打算投資餐飲生意。去年他於新加坡購入近4000呎獨立屋，而他曾接受新加坡節目《我懂你》訪問，更指家裡每一個角落他都很喜歡，每次都感覺不想走，這個屋子仿似留人的。

▼▼▼點圖看許紹雄在新加坡的窩居以及溫馨家庭照▼▼▼

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拍拖7年結婚 49歲才與太太育有一女

選擇新加坡的原因，為太太龍嬿而是新加坡人，而女兒許惠菁更是剛在當地完成大學傳理系學業。許紹雄與太太因朋友聚會而認識，拍拖7年後於1992年結婚，49歲時育有女兒。即使以往分隔兩地，兩方都會在空閒時互相飛到對方居住地。

劇集《使徒行者3》內，許紹雄因重情為死去的妻兒報仇；現實中，他也是個重視家庭的人。(benz_hui@Instagram)

放工後回家陪伴 維繫家庭

雖然許紹雄曾接受媒體訪問指，娶到太太是自己夠幸運，因為自己並不浪漫，容易忘記事情，不過他總是默默付出、疼愛家人。在新加坡節目《我懂你》中，節目組到許紹雄家拍攝，主持人董素華留意到他們一家常吃泰國菜，許紹雄卻直言自己不吃辣，只是為了遷就愛吃辣的太太；另外，放工後就會回家陪伴家人，空閒時帶同家人以及寵物到公園玩樂，他認為這已是維繫家庭最簡單的方法，而一個家重要的是，可以有美食、歡笑與溫暖。

許紹雄女兒許惠菁直言，爸爸十足她的男朋友一樣。(charmainexhui@Instagram)

願意了解與支持女兒

許紹雄與女兒有着一段距離的年齡差，但他樂於進入女兒的世界。許惠菁在新加坡節目《我懂你》提及，爸爸許紹雄會透過手機與社交平台了解自己。

▼▼▼許紹雄如何寵愛女兒，女兒直言爸爸的行為像男朋友？▼▼▼

除此之外，許紹雄亦希望女兒開心，她喜歡什麼都會支持，就如女兒喜歡烘焙，就建議並打本予她嘗試做烘焙蛋糕店生意，由烘焙到經營銷售都是親自打理。許惠菁曾接受媒體訪問表示，父母從不強迫她做不想做的事情，只要是她選擇的，都會支持，認為自己相當幸運。雖然許紹雄有過眾多難忘角色，但正如許惠菁所說，在她眼中，他只是一個普通的人。

參考資料：《我懂你》



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