【鍾嘉欣｜保養凍齡】鍾嘉欣（Linda）現時勤於經營個人YouTube Channel，分享個人生活。日前，她則將16年前參選華裔小姐競選時的呼拉圈舞才藝表演重新演繹，不但將表演重現於觀眾眼前，亦穿上當年的紅色背心與白色短褲。

鍾嘉欣（Linda）將16年前參選華裔小姐競選時的呼拉圈舞才藝表演重新演繹，亦穿上當年的紅色背心與白色短褲。(chungkayanlinda@Instagram)

現年36歲的鍾嘉欣，於2016年與脊醫Jeremy Leung結婚，及後育有女兒Kelly Leung及兒子Jared。在她分享的影片中，鍾嘉欣一開始能跟上拍子，不過後期開始變得雞手鴨腳，直言自己僅記得少許舞步，現在以享受過程為主。

▼▼▼鍾嘉欣與16年前沒太大分別？她更不時分享童年照，按圖看她的成長時期▼▼▼

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▼▼▼鍾嘉欣穿起當年參選的戰衣仍然合身，身形絕對保持得到。貴為兩孩之母的她，又是如何保養的呢？即公開鍾嘉欣5招保養法。▼▼▼

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