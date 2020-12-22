【Ariana Grande訂婚】美國樂壇小天后Ariana Grande於2018年告別過往傷痛，唱出《thank you, next》（謝謝，下一位）；事隔2年，她也終於找到對的人。日前（21/12）於社交平台大曬鑽戒與未婚夫Dalton Gomez的甜蜜合照，同時宣布訂婚消息。

Ariana Grande大曬鑽戒 宣布訂婚

Ariana Grande分享多張與Dalton Gomez頭貼頭依偎一起的照片，以及訂婚戒的大特寫，向大家訴說幸福喜悅，寫道：「forever n then some」。帖文一出，隨即獲得眾多藝人和粉絲留言祝福，其經理人Scooter Braun表示超級替Ariana Grande感到開心，也認為Dalton Gomez是個幸運的男人。

Ariana Grande於社交平台大曬鑽戒與未婚夫Dalton Gomez的甜蜜合照，同時宣布訂婚消息。(arianagrande@Instagram)

據美國報章《今日美國》報導，Ariana Grande的未婚夫Dalton Gomez於南加州出生與長大，現為一名地產經紀，根據他工作公司集團Aaron Kirman Group網站上的資料，他已經在高級房地產行業工作了5年時間。

▼▼▼點擊看二人的戀情開始是Ariana Grande主動出擊？▼▼▼

一改常態愛得低調 今年5月公開認愛

Ariana Grande與Dalton Gomez的關係於今年2月浮面，在情人節時份被拍攝到二人一同用餐接吻，消息人士亦曾於3月向據美國《Us周刊》透露，二人是正式交往的關係，並以「瘋狂地墜入愛河」形容他們。不過，Ariana Grande未有承認，直至5月，Ariana Grande在與Justin Bieber合作的抗疫慈善單曲《Stuck With U》MV，邀請了Dalton Gomez上鏡，在MV中擁抱與踮腳親吻，間接公開認愛，而比起以往Ariana Grande高調放閃，已算是非常低調認愛。

8月時份，亦有消息人士向美國《Us周刊》獨家透露，指Ariana Grande在Dalton Gomez身上看到了與眾不同的一面，對方會竭盡全力為她做些小事，滿足她的需求，並且非常保護她。

Ariana Grande與饒舌歌手Mac Miller曾於2016年公開相戀，不時發放閃光彈。二人分手4個月後，Mac Miller於2018年因濫藥去世，年僅26歲。(larryfisherman@Instagram)

過往情路不順 曾訂婚卻分手收場

Ariana Grande是次愛得低調，或是基於過往兩段為人熟悉的愛情經歷。過往的Ariana Grande愛得甚為高調，與饒舌歌手Mac Miller於2016年公開相戀，常於社交平台分享合照之餘，更在歌曲《My Favorite Part》公開放閃。雖然Mac Miller陪伴Ariana Grande走過2017年的音樂會恐襲爆炸事件，助她走出陰霾，但仍於2018年5月分開。

與Mac Miller分手後約1個月，Ariana Grande宣布與喜劇演員Pete Davidson墜入愛河，二人相戀半個月便訂下婚約。可惜好景不常，與前度Mac Miller分手4個月後，Mac Miller卻突然於2018年9月因濫藥被發現昏迷於洛杉磯家中並死亡。前度之死令Ariana Grande當時的訂婚不被看好？

▼▼▼Ariana Grande與Pete Davidson曾訂婚，卻未能走到最後▼▼▼

感激前度 學會放下與自愛

直至11月，Ariana Grande決定不再沉溺過去，於接受美國版《Vogue》訪問時，表示自己需面對所有事情，繼續創作道路。她參與製作歌曲《thank you, next》，把自己的感受表達出來，大方向過往曾公開過戀情的前度作出道謝，當中提及Pete Davidson，歌詞寫道「雖然差一點就結婚了／對於 Pete，我還是非常感激。」

歌曲中亦提到，她從過往的戀情學會要愛自己多些，好好迎接下一位的到來。也許，是Ariana Grande學懂自愛，成為更好的人，才會在此刻遇到一個她一直希望尋找到的那個人。

資料來源：《今日美國》, 《Us周刊》, Aaron Kirman Group, 《Vogue》

楊洛婷日前與老公Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚6周年紀念 ，相戀多年，對彼此的愛卻沒減淡，黃天翱更曾在社交平台分享，每天都比昨天更愛楊洛婷。＝＝＞楊洛婷Dear Jane主音Tim結婚6周年 不吝嗇甜言蜜語：比昨天更愛

蕭正楠早前被送往檢疫中心進行強制隔離14天，不忘與黃翠如於社交平台放閃。他曾發布過的寵妻語錄，句句霸氣令大眾女生非常羨慕？＝＝＞蕭正楠隔離黃翠如「憶夫成狂」？二人隔空傳情：見唔到都係陪緊