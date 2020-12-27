【Uniqlo、GU、Zara、H&M穿搭】小個子女生穿上冬季厚重的服飾，更容易予人腫脹以及矮小感覺，故此在挑選及衣服搭配上更要花心機。

身高156cm的日本女生Airi穿搭跟時下女生一樣，愛穿Uniqlo、GU、Zara、H&M等小資品牌，卻可以在大眾品牌中穿出個性，淺色穿搭並不臃腫，甚具參考價值。

Airi喜歡於Uniqlo、GU、Zara、H&M等大眾品牌購入服飾，而且鍾情於淺色穿搭。(ari_undyed@Instagram)

Airi喜歡於Uniqlo、GU、Zara、H&M等大眾品牌購入服飾，搭配auralee等日本品牌，併砌出不同造型；比起傳統大地色，她更鍾情於淺色系穿搭，淺而明亮色帶來簡約、乾淨感，運用深淺度相鄰的顏色，令造型更一致更提亮膚色，喜歡大地色調的女生，大可參考一下。

Airi具有3招應用於冬季的穿搭技巧，尤其對於嬌小女生與小資女來說，十分合用。

穿厚外套如何顯得不臃腫？

穿厚外套如何顯得不臃腫？Airi多以貼身剪裁服裝作配襯。(ari_undyed@Instagram)

厚身外套達保暖效果，冬季少不免需要1至2件傍身，不過厚身外套本身已帶一定的臃腫感，嬌小女生穿起來更容易顯胖。如果不想造成又胖又矮的結果，便要以貼身剪裁服裝作配襯。

建議在內搭配緊身針織衫與直腳或緊身裙／褲裝，形成上闊下窄感覺，不但可令穿搭更有層次感，亦能將身形線條呈現。如果不能接受緊身針織衫過份貼身的女生，也可搭配鬆身上衣，不過同樣需搭配緊身剪裁的下身服裝，中和厚身外套的臃腫感，更為顯瘦。

▼▼▼按圖看Airi穿厚外套如何顯得不臃腫？▼▼▼

穿長身大衣如何避免顯矮？

長身大衣時尚又保暖，對嬌小女生來說，也是難駕馭的款式。不過，Airi就毫不避忌穿着長身大衣，更難於看出她小個子的身高。

最簡單的方法，便是巧妙地選擇以高腰設計的短裙／褲裝搭配，拉高腰線同時打造長腿的視覺效果，配合長外套本身修飾身形的功效，能營造更好的身形比例。另外，外套的長度亦十分重要，最盡只能選擇長度於小腿位置的款式，露出腳踝，顯高又顯瘦。

▼▼▼按圖看Airi穿大衣如何避免顯矮？▼▼▼

穿毛衣如何減走「頹味」？

穿毛衣如何減走頹味？Airi就巧妙地利用內搭衣服為造型增加層次感。(ari_undyed@Instagram)

冬季時份，自然希望睡多一會，隨意穿上毛衣與長褲便出門，但這樣的搭配組合極容易予人一種「頹味」，Airi就巧妙地利用內搭衣服為造型增加層次感。

在毛衣內，她會穿上一件長度比毛衣長的白色上衣，配襯褲裝，露出衫身便能輕鬆就能讓人感覺到有打扮過。另外，她也會以長身裇衫配襯毛衣，營造「下身失蹤」的視覺效果，搭配膝下靴，性感又顯腿長。如果是背心款式的毛衣，Airi亦會選擇一些帶細節設計的裇衫款式作為內搭，如帶Ruffles、束袖設計等，既不費時又能增加造型感。

▼▼▼按圖看Airi穿毛衣如何減走頹味？▼▼▼

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