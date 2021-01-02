無論是處於曖昧不明的關係，或是交往多年的穩定情侶，約會時的相處都會令關係變得愈來愈親密。想知道對方如何評價兩人的約會，從日本最近興起的「約會質素指標」中便可得知一二。

要知道對方是否投入約會，除了觀察他的肢體動作、眼神等，日本女生最近還有新的「約會質素指標」？（《她的私生活》劇照）

手機剩餘電量是約會質素的最新指標？

初次約會當然令人緊張，從計劃行程，到衣着打扮已花掉不少心思，務求在對方心中留下美好的印象。要知道對方是否投入約會，從他的肢體動作、眼神、話題等已透露出內心想法。不過，日本女生卻認為，衡量約會是否成功的關鍵是靠手機剩餘的電量為指標。在充滿電的前提下，一天約會結束後，若對方的剩餘手機電量低於70%，便代表對方未有全程投入於約會中。

日本女生認為，衡量約會是否成功的關鍵是靠手機剩餘的電量為指標。（《無法成為野獸的我們》劇照）

在現今手機成癮的生活中，不少網民認同剩餘手機電量或是量化約會質素的有效指標。因為當兩人處於尷尬無言的狀態時，手機便順理成章地變成了解窘工具。相反，若你們相處開心愉悅，話題不斷，彼此間正享受着約會的每分每秒，便會自然忽略了手機的存在。

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參考資料：Glamour

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