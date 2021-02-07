戀愛心理｜你了解自己男友嗎？7個男人真心話：我也需要兄弟聚會

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-02-08 11:08

兩性關係總是讓人摸不著頭緒，他在想什麼？她又為什麼這麼做⋯⋯所以妳想知道的，你想更進一步探討的，都在 womany 的男人真心話系列！本週的男人真心話要告訴你，有哪七件戀愛大事是他默默放在心裡不說，但其實妳該知道的！

誰說只有女人心海底針？按圖查看7個男人真心話，妳該知道的戀愛大事▼▼▼

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那個他，真的喜歡我嗎？

根據私密的臉紅紅討論區，我們發現，原來女孩女人們都有著好多共同的疑問：「我的男人沈默寡言？」「我的男人總是不說他想我？」「我的男人老是讓我覺得他比較喜歡跟哥兒們混在一塊？」「他明明對我很好，但是偶爾我好像感覺不到他那麼喜歡我？」如果妳也常常覺得兩個人之間，好像總是少了那一點點什麼，親愛的，別再猜心了，讓我們暫時停止想東想西，猜來猜去，直接來聽聽男人們怎麼老實說吧！

男人老實說：好啦，有些話男人就是習慣放在心裡，因為我們這麼想：「喂！我都追你了，我們都在一起這麼久了，我以為我們彼此也有默契，我以為你應該都知道嘛？」所以這些話我們常常放在心裡，但從一次一次無謂的爭吵裡我們越來越發現，如果不說，女人們可能永遠都不知道。好吧，如果我們真的喜歡妳，我們是這樣想的⋯⋯

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1. 其實我們常想起你

男人真心話：其實我常常想起我女朋友，只不過我都沒跟她說。我總覺得為甚麼非得要一直把「我想你」掛在嘴上，我也搞不懂為什麼她每天都要問我：「今天你有沒有想我？」

說「我想你」對男人來說，其實怪彆扭的，所以他們很少說又或者從來不說。不信你問問身邊的男朋友或男性友人，他們一定也不常把「我想你」掛在嘴邊。但是他們不說，其實不代表他們並不這麼想。對於男人來說，有時候想不想念，似乎是他一個人的事，不一定要昭告天下，而承認「我很想你」或是「我好想見你」也會讓他覺得自己好像很依賴妳或非巴著妳不可，他們怕說了妳會覺得他有點孩子氣或是覺得他好煩。

但是如果妳先說「嘿我想你！」真正喜歡你的男人，是不會吝嗇對你表達他也想你的心情的。

2. 別把哥們出遊看得這麼嚴重啦

男人真心話：每次我說要跟我的哥兒們混一混的時候，我女友就會皺起眉頭，其實我只不過需要一點和朋友相處的空間啊。就像她會想和她的好友去喝下午茶，我也會想和我的哥們看球賽啊！

每當聽到男人之夜，我們的腦袋裡就自動填滿了一堆年輕辣妹圍繞跳貼舞，男人狂喝酒順便灌暈身邊的辣妹的畫面等等，但其實有時候他們不過就是一群男子圍著電視看球賽，吃著薯片尖叫吶喊而已。他們不過和我們一樣，需要和好朋友們聚一聚的時光，需要一點自己的空間和喜歡的朋友做那些會被你覺得「好無聊」的事情。所以讓他去吧，說不定他還會回來跟你說：「寶貝，早知道今天晚上就跟你待在家看影片了。」

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3. 在我眼裡，妳總是很美麗

男人真心話：我常常搞不懂我女友每天在忙什麼，把頭髮弄捲啦，把睫毛刷個三層啊，把鞋子換了又換，其實不管她怎麼樣，我真的都很喜歡，這真的是我的真心話。

好，我想我們或許都曾遇過那些講話甜如蜜，或是木訥到讓我們好想大力敲他們頭說：「先生，你給我醒醒啊！」的男人們。講話甜如蜜的男人，總是擲地有聲，但不免讓人質疑他每一句話背後的真心；木訥的老實男，從他身上得到一句讚美簡直像是不可能的任務，不免讓我們疑惑：「他真的喜歡我嗎？」男人百百種，但其實真正喜歡你的男人，真的會喜歡你每一種不同的樣子，剛睡醒的妳、熬著夜趕報告的妳、可以可愛也可以性感的妳、偷偷瞄著他的妳、比誰都認真的妳...他可能不肉麻，但請不要因此懷疑他的真心。

然後身為女人，我們也想偷偷說，認真打扮被稱讚當然很開心，但是其實更希望在早上一頭亂髮起床的時候，或是在躺在病床上發高燒的時候，聽到一句：「寶貝，任何時候的你我都很喜歡。」（這樣算是偷偷許願嗎？）

4. 其實有時候，我們害怕獨處

男人真心話：哎喲，我們都是人嘛，妳會怕獨處，我當然也會怕，只是我沒有說出口而已。

我們都需要與自己相處的空間，我們都希望偶爾可以好好和自己對話不被打擾，但老實說沒有誰真的喜歡被世界遺棄的感覺。給他適度的空間，但也別忘了讓他感受到被愛的感覺。其實每個男人的心裡都住著一個小小孩，無論他看似多麼堅強獨立，他都其實還是渴望一個理解的溫暖擁抱。千萬別覺得因為男人沒有說出口，就表示他們一點感覺都沒有，讓我們都試著做能讓他們放下莫名的男人包袱，說出脆弱的女人。因為妳，本來就該做最懂他的女人。

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5. 你月經來的時候，真的有點情緒不穩

男人真心話：親愛的，我知道你月經來的時候真的不舒服，但能不能不要因此對我亂發脾氣呢？我實在蠻怕妳不開心的，所以都沒說⋯⋯

男人其實都知道不該在女人月經來的時候，說出那禁忌的幾個關鍵字「妳太小題大做了」、「妳這樣很發瘋」、「真的不要想太多」，他們知道你不舒服，所以沒有說，不過仔細想想，他雖然是你的男朋友，其實也不代表你不開心、不舒服、不順心的時候，他就得無怨尤的當你的出氣筒，也不代表他就得一句話都不說的忍受你的無理取鬧。因為仔細想想，其實好像真的每次月經一來，生理影響心理，我們就容易在小事情上鑽牛角尖，容易為了他一點小動作就撅起嘴巴，甚至莫名其妙的就想找他麻煩。有他在，當然很安心，但他也不該是我們隨意拋擲情緒的箭靶。

我們感謝有這麼體貼我們的男人，也別忘了偶爾管管自己失控的脾氣，好的情緒控管是每一個長大的人都該學會的人生課題。

6. 我們其實也會妒忌

男人真心話：對啦，你每次都問我怎麼不吃醋，我才在心裡想說為什麼我吃醋你都看不出來啊⋯⋯

老問題，好面子的男人們不喜歡顯露出自己脆弱的樣子，對於某些男人而言，承認「妒忌」其實間接代表他承認了自己的「不安全感」。而對男人而言，這樣示弱的表現，會讓他們覺得自己很不 man。妳可能覺得怎麼妳和好兄弟、好哥們出門他都一副無所謂的樣子，不過老實說，他大概只是不知道該怎麼好好的跟你表達他的擔心與恐懼。

當然也有些男人容易醋勁大發，表現對你的極高佔有慾，或彷彿日劇韓劇上身的說：「喂！妳眼裡只準看我一個人」（有點懷疑現實生活中，真的有這種男人嗎？）在覺得好甜蜜，實在備受寵愛的同時，也別忘了和他好好聊聊彼此需要的生活步調以及空間，因為戀愛真的不該是用條繩子把兩個人緊緊地捆在一起，每分每秒都要在一起；而是即使分隔兩地，都把對方記在心上。

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7. 我們其實很怕找不到人生的方向

男人真心話：其實有時候很累，我想好好照顧妳，但是同時我的內心其實也很彷徨，我不確定自己是不是正走在最想走的道路上，但我總覺得沒有人可以分享，我不敢說出恐懼，怕你因而覺得我一點也不可靠。

如果你對於未來很篤定，那麼恭喜你！但其實大多數的人對於未來都也還是覺得自己走在一片迷霧森林裡，我們不太確定自己現在走的路，是不是最適合自己的；又或是到底向前走、向左走、向右轉比較好呢，我們心裡常常沒有正確的答案。不管男人或是女人都一樣，有彷徨不是一件壞事，有彷徨也才有了前進的動力，有退後，才有前進。但是相對於女人，男人較怯於分享自己心中的彷徨無助，明明無助，他們又害怕將自己的脆弱說出口，社會早已安加了不少「成家立業」的壓力在他們身上，他們又不停的往自己身上攬了更多更多的壓力，真的快要喘不過氣⋯⋯

親愛的，他們不敢說，但是我們可以懂。兩人關係本來就是互相分享與包容，我們難過的時候，抬起頭發現有他在在身邊，於是覺得好安心；那麼他無助的時候，我們也該讓他知道我們會一直支持他，因為關係是互相的，讓我們都用更多的愛去包容對方的無助，伸出雙手牽起對方往前走，因為我們都該是最貼近彼此心房的那個人。

大家都說男人女人大不同，其實在秘密訪問過男人和女人後，我們覺得男人和女人也沒有這麼不一樣，先拋開自己內心的好多疑問跟成見，忘掉那些「他一定是⋯⋯」的狐疑猜想，靜靜地踩進對方的鞋子，給彼此一點時間想一想，就會發現原來好多爭執，其實真的都沒這麼必要。關係是互相的，沒有誰對誰好是理所當然，而戀愛也該是一起成長，繼而互相崇拜的過程。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：男人真心話：我們沒說，但妳該偷偷知道的七個秘密】