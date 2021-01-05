繼《Gossip Girl》（花邊教主）宣布重拍後，經典美劇《Sex And The City》（色慾都市）最近也宣布打算以原班人馬拍攝迷你影集（limited series），可惜飾演Samantha的Kim Cattrall卻拒絕回歸，再次傳出4人不和。 《Sex And The City》陪伴女生的愛情成長，今次又會為女生帶來甚麼回憶呢？

《Sex And The City》將會有重拍迷你影集（limited series）計劃。（《Sex And The City》劇照）

「三缺一」重拍《Sex And The City》 Kim Cattrall曾被霸凌？

根據《Deadline》報道，HBO決定在華納媒體旗下串流平台 HBO Max開啟重拍由1998年播出的經典美劇《Sex And The City》（色慾都市），故事講述4位居住於紐約的女生所發生的故事，由Sarah Jessica Parker、Cynthia Nixon、Kristin Davis與Kim Cattrall主演，當年劇集的時尚穿搭、愛情友情觀都影響至今。

一眾劇迷聽到能原班人馬拍攝當然開心，但事與願違，有指飾演「 Samantha Jones」的Kim Cattrall對重拍不感興趣，將會出現「三缺一」的尷尬局面。

▼▼▼按圖回顧《Sex And The City》劇照與故事，Kim Cattrall曾被Sarah Jessica Parker霸凌？▼▼▼

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然而，Kim Cattrall的決定一點也不驚訝，全因在節目《Piers Morgan's Life Stories》《Piers Morgan's Life Stories》中，以「we were never friends（我們不是朋友）」來形容4人的關係，並指不想拍攝第3集電影：「我飾演的『Samantha 』已經走到終點了，我真的很喜歡《慾望城市》，但在拍了2部電影之後，我覺得已經夠了，也很願意祝福這部作品的未來。」

《Sex And The City》陪伴訐多女生成長。（《Sex And The City》劇照）

精彩《Sex And The City》愛情金句

在新一季中，故事走向如何，還有待更多消息公布，但《Sex And The City》教會女生自愛的信念相信是不會改變；就像4位主角來自不同背景、職業，有記者、律師、公關、畫廊職員，她們就如每一個都市女性一樣，在尋找愛情同時，去認識自我。

我要說一句我本不應說的話了：我愛你，但我更愛自己。 Samantha

▼▼▼曾推出6季電視劇、2部電影的《Sex And The City》，當中有許多愛情金句，觸動人心，讓我們一次回顧色慾都市時光▼▼▼

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（資料來源：Deadline、Piers Morgan's Life Stories）

▼▼▼同場加映：由林柏宏、謝欣穎主演的台灣電影《怪胎》已在港上映，故事以患有「強迫症」的男、女主角出發，講述不合群、病態的愛情故事點擊，即看《怪胎》經典愛情金句，你最喜歡哪一句？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：「30歲」只是1/3人生的時間，只要願意面對自己，追求自己想要的，不着急也不焦慮「三十而立」，《三十而已》有哪些人生、愛情金句正中你心（延伸閱讀）▼▼▼