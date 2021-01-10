【燕雲台】由佘詩曼、竇驍興唐嫣等主演的古裝劇《燕雲台》大受歡迎，當中由佘詩飾演的蕭家大小姐蕭胡輦，一直付出，雖遭遇諸多不幸，但仍然堅強地維繫姊妹情，最後卻選擇了愛情，因謀反遭到囚禁當中一句：「我一生顧全大局，只有一次放縱自己，就萬劫不復。」令人不勝唏噓。

現實中的佘詩曼可有與蕭胡輦的命運也有相似之處，為了顧全大局而放棄「愛情」？

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香港小姐只有兩條出路：豪門或娛樂圈？

佘詩曼是1997年香港小姐季軍，多年來演出不斷，演技受到肯定，近年多在內地發展，今年曾在節目《發光的姐姐》中鮮有地談到入行經過與感情事。主持人直指當年的港姐命運，大多只有「兩條出路」－嫁入豪門或進入娛樂圈，被問到為何沒有選擇前者，佘詩曼則「嘩」一聲，指那年年紀還小，不想嫁人。又指自己一直沒有停止工作：「就一直推你往前走，好像很多人擠着你，一直在後面推你，所以沒想那麼多，一直有戲就拍......一直這樣很開心地拍，然後就收工開工，收工開工，就一直這樣就到現在了。」

【燕雲台】佘詩曼今年曾在節目《發光的姐姐》中鮮有地談到入行經過與感情事。（《發光的姐姐》影片截圖）

刻苦個性從小養成 曾討厭自己當明星？

不過，刻苦獨立的個性也許是從小養成。佘詩曼有一個哥哥與弟弟，爸爸在她5歲時因交通意外而離世，媽媽多年來獨力養大三子女。佘詩曼自幼已十分乖巧，在協恩中學讀書，直到到瑞士留學前，為了不讓媽媽孤單，一直都會陪她睡。佘詩曼更曾在節目中提到，一次在領獎前，接到電話指媽媽在美國接受手術，心臟停頓了20秒，有可能永不會醒來，當時她很想立刻飛去找媽媽，可是她要準備去領獎，她分享：「在那一刻，我真的很討厭自己當明星。因為我永遠都要把自己真實的情緒藏在心裡。」

【燕雲台】現實中的佘詩曼可有與蕭胡輦相似，為了顧全大局而放棄「愛情」？ （《燕雲台》劇照）

佘詩曼憧憬「相知相惜」愛情

今年45歳的佘詩曼單身至今，其實也十分憧憬一段不會分離的愛情。她曾在節目《看我的生活》中，公開自己在家的日常生活，更與好友們暢談婚姻及生育觀。佘詩曼在節目中指她目前單身，曾因太專注工作而忽略了男友，十分羨慕歐陽震華與其太太的幸福婚姻，指自己也十分憧憬一段不會分離、相知相惜的愛情。

【燕雲台】佘詩曼曾在節目《看我的生活》中，公開自己在家的日常生活，更與好友們暢談婚姻及生育觀。（《看我的生活》影片截圖）

如果錯過了 那就是不合適的人



婚姻對身很多女子來說，是一件「急事」，或多或少跟生孩子有關。佘詩曼指自己十分喜歡小朋友，曾向醫生查詢雪卵資料，但又擔心與下一代的年齡差距太大。但在《發光的姐姐》中被問到這些年都選擇了事業，而沒有選擇先結婚這條路會否後悔？她則說：「我覺得如果是，沒結成的話，那肯定他不是最適合我的。」

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