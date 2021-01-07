孫藝珍和玄彬的戀情成為2021年第一單好消息。因《愛的迫降》成為了2020年最多人喜歡的螢幕情侶的他們，想不到真的戀愛了，這對傳足了整年戲假情真的金童玉女終於承認了戀情，獲得了全城的祝福。

2021年元旦韓國媒體《Dispatch》爆出了孫藝珍和玄彬的戀情，兩人因拍攝《愛的迫降》戯假情真。（《愛的迫降》劇照）

2021年元旦韓國媒體Dispatch爆出了孫藝珍和玄彬的戀情，原來兩人在拍攝完《愛的迫降》之後低調交往了8個月，一開始傳出緋聞時兩人對於所有的蛛絲馬跡都堅決否認，如今在韓媒爆出戀情之後，玄彬的經紀公司也承認了兩人的戀情，而孫藝珍更罕有地在IG上發文承認戀情，感情空窗了接近20年，首次認愛的舉動讓不少網民紛紛猜測兩人是否要步入結婚的階段。

孫藝珍出道20年從來沒有公開承認過戀情，但是這次卻含有地在IG承認和玄彬的戀情，震驚網友。（yejinhand@IG）

孫藝珍出道20年首次高調認愛 兩人好事近？

孫藝珍和玄彬不但是外型上郎才女貌，而且兩者都是韓國的一線明星，一個是被稱為韓國「四大公共財產」之一的男神，另一位則是18歲出道美貌驚艷的經典女神，天作之合的配搭簡直羨煞旁人。相較以往的低調情史，孫藝珍和玄彬這次的高調認愛不免引來了結婚的疑雲，有韓媒則透露兩人早有計畫結婚，兩位都是38歲適婚年齡，而且在性格上也十分合拍，有指更有韓國房地產公司爆出玄彬的父母，在2020年的時候早已看中一棟位於漢南洞的價值7千萬的房子作為二人的「婚房」，不過最後因發生變故而沒有買下。

▼▼▼【孫藝珍和玄彬易早已看出戀愛蛛絲馬跡？】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：孫藝珍玄彬戀愛證據？花絮親密互動比劇中更甜蜜==>孫藝珍和玄彬《愛的迫降》中的幕後曖昧​花絮】▼▼▼

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孫藝珍身家資產竟是玄彬的5倍?

孫藝珍18歲就出道演戲賺錢，根據韓媒報導，一向深諳投資房產的她手上更有多棟物業，大部分都作放租用途，估計至今孫藝珍的身家積累高達4.8億港元，而玄彬的財富估計只有不到1億港元，身家有指是比玄彬多接近5倍。女方的資產財力更加雄厚，更指二人結婚的話，玄彬更是娶了個富婆，因此身家大躍升。愛情與麵包總是密不可分，男女的條件也難免是在一段關係中，需要考慮的因素。究竟「女強男弱」對於維持長久穩定的關係，又是否有影響？

韓國媒體指出孫藝珍出道多年身家豐厚，估計累積了約4.8億港元的資產，身家被指是玄彬的4倍。（yejinhand@IG）

▼▼▼【圈中被指「女尊男卑」的明星夫妻，結局令人感意外？】▼▼▼

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女生收入高於伴侶 感情風險更大？

現今社會講求男女平等，但是在婚姻生活中，夫妻的收入高低差距，原來也影響著兩人的婚姻關係。根據美國康乃爾大學（Cornell University）的研究報告指出，假如妻子的收入高於丈夫的話，男方出軌的機率會更大。

研究所指，男方會感到這段婚姻關係中自己的地位和能力低於女方，容易產生自卑感，從而就會尋求另外的性關係，從征服對方的過程中獲得認同和尋回自信，不過研究者Christin Munsch又表示，雖然女性收入高於伴侶會增加出軌的機率，但是並不是100%代表這會發生。事實上，婚姻的幸福並不完全取決於經濟這個唯一的條件。就如哈佛大學幸福學教授塔爾班夏哈（Tal Ben-Shahar）所言：「維持幸福婚姻最重要的因素，不是找到合適的另一半，而是好好經營自己選擇的婚姻 。」

資料來源：Cornell University

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