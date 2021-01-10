【小甜甜（張可昀）結婚懷孕】台灣女星小甜甜（張可昀）日前在Facebook上傳超音波及註冊結婚的照片，宣布結婚兼懷孕，不少粉絲留言祝福。看起來幸福滿溢的她，過去曾經歷過感情低潮，單身6年才遇上如今站在身旁的真命天子。

自覺條件不好愛得病態

台灣女星小甜甜（張可昀）在不少綜藝節目中表現活躍，身形圓潤的她不介意做「醜角」，讓觀眾捧腹大笑，愛情上她亦愛得自卑。過去3年狠減33kg令人驚訝外，她單身6年反思過去愛得病態，決心一改前非，更令人欣賞。

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與「初戀」鬧得撕破臉 曾被指是恐怖情人

小甜甜入行後唯一公開的戀情就是與台灣歌手張峰奇的一段情，兩人2012年因拍攝電影《球愛天空》結緣。兩人認愛之後不時公開放閃，小甜甜更公開直言雖然學生時期也談過「Puppy Love」，但內心覺得張峰奇是自己長大後的第一個男友，因此覺得他才是「初戀」。然而，兩人拍拖一年多後便分手，更互相指控對方，鬧得撕破臉。

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單身6年沉澱 愛人先要自愛

小甜甜與張峰奇分手後，遲遲都未有傳出「好消息」，反之男方則戀情不斷。她在分手3年後接受台灣傳媒訪問，回憶起過去戀情，過去談戀愛為了留住對方，將自己放在卑微位置，對方任何行為都會忍受，對方任何要求都會照做。只要能在一起對方不愛自己也沒關係，更形容自己「變得很像狗一樣」。

小甜甜以往身形圓潤。（IG@riva0913）

縱然過去情史盡是荒唐，她依然感激前男友替自己上了一課，讓她明白愛人之前先要懂得自愛。結束上一段戀情後，小甜甜未有急着找下一個，沉澱6年時間，最大的其中一項人生成就，相信是透過運動及飲食減去33公斤。

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單身6年遇上現任丈夫 差5歲「姊弟戀」卻一拍即合

小甜甜在去年初被拍到與現任丈夫接吻，隨即大方認愛，她指對方比自己小5歲但思想成熟，兩人透過朋友介紹認識，一拍即合。而這次更是由男方主動「出擊」表白，小甜甜害羞直言「這是我第一次被主動告白」。雖然兩人拍拖時間不長，但男方早已帶她見家長，感情十分穩定，如今雙喜臨門，不少粉絲也為小甜甜送上祝福。

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