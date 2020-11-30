【使徒行者3】關寶慧最近在無綫劇集《使徒行者3》客串演出警務處助理處長，54歲的她不論樣貌身材都依然保持得不錯。關寶慧一向予人 「豪爽」、 「聲大大」的印象，她曾接受商台《1圈圈星光背後》訪問，自言性格剛烈，入行以來得罪不少高層，但談及愛情，她卻沒有那般一無所懼，二十多年前的舊情，她至今依然對愛情有恐懼。

關寶慧在《使徒行者3》中飾演警務處助理處長。（《使徒行者3》劇照）

拍拖2年談婚論嫁 男友突提分手

關寶慧入行以來花邊新聞不多，她曾在有線節目《我老友係明星》中接受時裝設計師張學潤（Nel Nel）訪問，憶述二十多年前與圈中人的一段情。關寶慧自小憧憬結婚，當時只有二十多歲的她與對方拍拖2年，已經想過與對方結婚。

關寶慧談及愛情，突然失去烈女本色。（《我老友係明星》影片截圖）

「無緣無故」被提分手 難以放膽再愛

關寶慧直言早與對方互見家長，當與朋友提起當時男友的家人很喜歡自己，朋友竟回答 「只有他的家人喜歡你，他都不喜歡你」。突然有一天，對方突然向關寶慧提出分手，一段感情就此無緣無故結束。對方3個月後便找到新伴侶，現在已經結婚。不少情侶分手時都會大鬧一場，互數不是，雖然難看，卻至少 「死」得明明白白。

對方無疾而終，一句 「點解」留在關寶慧心中二十多年，身邊不乏追求者，圈中圈外也有，卻始終無法放膽愛。尋尋覓覓依然一場空，她有時不禁突慨歎情路茫茫，她在節目上直言見到身邊人一對對自己會觸景傷情，自覺年紀大，更哽咽地說 「我不太敢想像自己60歲穿婚紗的樣子，覺得很噁心。」

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憧憬婚姻 既期待又怕受傷害

幸而，對於愛情，關寶慧內心 「最後一根稻草」仍未被壓死，至今對拍拖結婚的心態算是既期待又怕受傷害。她直言 「自我出生以來的認知，就是必須結婚。」當然年紀漸大，發覺要找個適合的伴侶並不易，她卻依然 「恨嫁」。

關寶慧曾上傳與男友人的照片，自稱兩人「拍拖」，後來澄清兩人只是朋友。（IG@emilykwanpowai）

曾被批 「孤寡命」 80歲依然 「恨嫁」

關寶慧考慮過參加speed dating，受訪時提及身邊朋友作 「雞仔媒人」，她樂意接受，曾經跟圈外人約會，每次出街對方都會惹來不少目光，因此受不了離開。雖然渴望愛情，她也絕不願將就，隨便找個伴侶為結婚而結婚。關寶慧算命被批 「孤寡命」，她不願信命，受訪時曾直言 「哪怕到80歲，只要有人肯娶我，我都一定會結婚。」

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