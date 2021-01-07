39歲的朱慧敏情路一直坎坷，2011年開始與EO2成員彭懷安拍拖，兩人更於2015年宣布結婚。然而，彭懷安被爆瞞住朱慧敏出軌，最後取消婚事。日前有報導指她已經入紙註冊結婚，對象是心臟科專科醫生陳良貴。朱慧敏接受傳媒查詢時，回應「陳醫生同我祝各位身體健康、生活幸福美滿」，間接承認結婚。

朱慧敏日前承認與心臟科專科醫生結婚。(左圖IG@bob_lamshingbun；右圖VCG)

前度多次「玩失蹤」 原諒是因愛情令人變蠢？

朱慧敏曾言與彭懷安拍拖期間，對方多次被拍到「偷食」，更多次無故失去聯絡，「短則3日，長則半年」，而每次「玩失蹤」之後回歸，朱慧敏都會心軟原諒。曾經有人說過戀愛會讓人變蠢，平日多精明的女生，拍拖時也會做出很多旁人眼中「很傻」的事。

朱慧敏曾與彭懷安論及婚嫁，最後婚事告吹。（彭懷安微博）

12星座誰把委屈吞下卻無悔？

別人都說她們被戀愛沖昏頭腦，其實她們心知自己愛得盲目，只是愛上了又不能自控，即使遍體鱗傷，仍願勉強捱下去。而愛情中傷人的事，莫過於兩個人的關係出現了第三者。變心了，你付出再多，也只是吃力不討好，得不到另一半讚許，也得不到世人稱頌。

這些選擇原諒外遇另一半的女生，有人說偉大宛如聖人，但更多人都直言她們很傻，把萬般委屈吞到肚子，仍要被人抨擊質疑。可是她們依然無悔，以下的星座都是癡情女子，即使另一半出軌仍願意原諒對方。

▼▼▼點擊看12星座中4個會盲目原諒出軌另一半的星座及圈中代表▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

其他文章：

▼▼▼點擊看十二星座的偷食原因▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

▼▼▼獅子座需要聆聽者？處女座渴望被照顧？點擊看12星座在關係中需要甚麼?▼▼▼