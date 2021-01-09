【李菲兒黃曉明同台】近日，因黃曉明拍攝新節目《乘風破浪的姐姐2》，因與前女友李菲兒同台演出疑有曖昧互動，惹來昔日指楊穎（Angelababy）是小三的傳聞。Angelababy於1月6日在微博上發文，突然回應「舊聞」。

Angelabay發文否認當年是「第三者」 黃曉明護妻：有甚麼說話衝我來！

有關Angelababy當年介入黃曉明與李菲兒戀情的傳聞，近日又因拍攝新節目《乘風破浪的姐姐2》而被網友舊聞重提，縱然黃曉明已於2015年結婚，但謠言多年來一直未有停止。

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Angelababy指雖然明白這或許只是節目噱頭，但寫：「但我在這件事情上，無法用平常心面對。」希望大家能體諒她的情緒。而黃曉明在太太發文後，也「霸氣」護妻：「有甚麼說話衝我來！」寫：「Baby不是小三，一直以來的傳言都是子虛有。」又指證清是不想更多人以這事來「搏眼球」，而家人是他的底線，希望大家不要再傷害他的家人，而李菲兒則未有作出任何回應。

Angelababy回應介入李菲兒、黃曉明的小三傳聞後，首次現身活動。她在長文中指雖然明白這或許只是節目噱頭，但寫：「但我在這件事情上，無法用平常心面對。」希望大家能體諒她的情緒。（楊穎工作室＠微博）

伴侶前度最可惡？「陰魂不散」只是心魔?

Angelababy多年來，未有回應被指介入黃曉明與李菲兒的小三傳聞，亦終忍不住反擊。回到現實的愛情，伴侶前度明明毫不重要，與你無關，卻還被很多人介懷。

伴侶前度之所以「陰魂不散」，有時是他／她真實存在，但更多時侯，是我們「允許」其存在。有很多人忍不住偷偷研究伴侶前度的點滴，但無論結果如何，其實你都不會得到滿意的結果－她漂亮，你會妒忌；她醜，你又會懷疑伴侶的眼光繼而懷疑自己。

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參考資料：Psychology Today

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