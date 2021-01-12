57歲的葉童早前驚喜客串劇集《香港愛情故事》，令不少觀眾驚嘆葉童雍容華貴與劇中的角色非常合襯，更讚賞葉童保養得宜。曾以20歲之齡勇奪金像獎最佳女主角的葉童，闊別香港的影視圈有10年之多，觀眾除懷念葉童爐火純青的演技外，最令網民印象深刻的還是葉童與丈夫陳國熹的愛情故事。

葉童事隔10年再次回到香港影視圈客串劇集，而其實短短數分鐘的對白，身為金像獎影后的葉童在事前花了不少時間準備。(《香港愛情故事》劇照)

57歲的葉童早在19歲時，便與張國榮在電影《烈火青春》扮演情侶，當時有傳張國榮稱讚葉童是他見過的「最性感女人」。首入行拍劇的葉童，便遇上溫柔見稱的張國榮，更憑此劇獲提名「第2屆香港電影金像獎」的新人獎。

57歲的葉童早在19歲時，便與張國榮在電影《烈火青春》扮演情侶。(《烈火青春》劇照)

往後的葉童更遇上不少好劇本，如《等待黎明》、《飛越黃昏》和《跛豪》等，葉童更2度憑電影《表錯七日情》和《婚姻勿語》奪得香港電影金像獎最佳女主角，當時首獲得影后殊榮的葉童只是20歲，而背後功不可沒的人，相信便是與葉相愛32年的丈夫陳國熹。

【按圖看】57歲的葉童，早在第2届的香港電影金像獎中，以20歲之齡獲得最佳女主角獎項，而她早期出演的電影或劇集也相當受觀眾的歡迎▼▼▼

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早在16歲認定一生最愛 丈夫意見成演技提升的明燈

葉童在16歲時兼任模特兒，認識了一生的最愛。(SarmSuk@微博)

葉童在16歲時兼任模特兒，在拍攝地鐵通車廣告時，認識當時擔任廣告導演的陳國熹，當時陳國熹看見葉童非常乖巧，超時拍攝又不會要求補水，所以陳國熹被葉童的單純所吸引着。在廣告工作完結後，陳國熹便主動補錢給葉童，又請她喝飲料，最後兩人因互相吸引而在一起。

我需要意見時，他（陳國熹）完全可以給我。 葉童

初出茅廬的葉童，剛入娛樂圈又不懂拍戲，又剛好被邀與張國榮拍攝電影《烈火青春》，不但需要扮演情侶更有床上戲份，於是葉童便詢問陳國熹意見，而他的意見猶如葉童演戲上的明燈，帶領葉童精準拿捏角色所需要的情感。

我是一個簡單的人，在感情方面認定了一個就是一個。婚姻就是一生一世。 葉童

葉童年紀輕輕加入娛樂圈，更曾與影帝周潤發、梁家輝和任達華合作過，但多年來葉童身邊並無多餘緋聞，多年來更只認定丈夫陳國熹一人，加上葉童曾在訪問中提及，她對男人樣貌並無太多追求，做事專注的男人最為吸引，剛巧陳國熹從小在外國留學，學識多、又懂得拍攝硬照、電影與廣告製作，難怪葉童只25歲便情定對方，成為對方的妻子。

丈夫屢傳出軌仍抱信任態度 葉童：人生無常 在意芝麻綠豆事好無謂

初出茅廬的葉童，剛入娛樂圈又不懂拍戲，但丈夫陳國熹便給了葉童很多的意見。(SarmSuk@微博)

婚後的葉童仍舊專注於拍戲工作，直到現年57歲依舊沉醉在拍戲為她帶來的滿足感，葉童與丈夫陳國熹結婚近33年，兩人工作忙碌，所以錯過生兒育女的黃金期，但人生除了建立有子女的家庭外，兩人的婚姻生活也可美滿人生。

年紀大咗之後，要更加珍惜身邊人，特別是同你經歷咁多歲月嘅人，因為生命好無常，如果呢一刻仲為芝麻綠豆事去黑面，我覺得沒必要。 葉童

葉童與丈夫陳國熹於曾是傳媒眼中的「模範夫婦」，但早在2003年，有指丈夫陳國熹被傳媒拍到與一位女子約會而傳出軌。但那時葉童便大方回應傳媒，表明自己信任丈夫。

一個人要變，沒有事可以阻止。但我覺得根本沒事發生，不用太執著。

多年後，葉童接受《星級會客室》訪問時再次回應當年丈夫出軌傳言，她更提到自己夫婦兩人也需要自由空間，她也不太喜歡丈夫經常性探班或需要她時常交代行程，更謂每一對夫妻都經歷不少高低起跌，曾有黑面冷戰時，但人生閱歷經歷得多，反而會更珍惜身邊陪伴自己的那一位，更甚是在每一次傷心難過，遇挫敗時互相扶持，經歷一同成長的浪漫，而人生就是一場看不到盡頭的顛沛流離，長久的陪伴便是最長情的無言告白。一些子烏虛有的事，不值得傷害彼此的感情。

【按圖看】葉童與丈夫陳國熹相伴相依近33年，雖然丈夫多次被傳出軌，但葉童仍與丈夫愛得非常甜蜜。▼▼▼

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