湯洛雯公開1條件肯嫁馬國明　從前灑脫對舊愛　今願為愛棄事業？

湯洛雯（Roxanne）熱戀馬國明不足1年，便屢次傳出好事近。湯洛雯面對被誤傳的結婚消息總是多次否認，但近日湯洛雯一改否認常態，在元旦日放話，只需要1個條件，便會願意立即下嫁馬國明？難道湯洛雯與馬國明真的快將好事近？

湯洛雯（Roxanne）在元旦日放話，只需要一個條件，便會願意立即下嫁馬國明？(roxannetong@IG)

湯洛雯早前在IG上說：「2021快樂！既然你哋咁想，如果，我係話如果呀吓，佢（馬國明）今年冧莊，就結啦！」。湯洛雯表明馬國明如再奪最佳男主角，便立即答應下嫁馬國明。雖然有網民認為這「條件式結婚」是為男友馬國明拉攏選票的宣傳技倆，但不少網民也大方為湯洛雯提早送上祝福，更指湯洛雯與馬國明今年必定結婚。

灑脫面對感情從不留戀 相知相遇也是一種緣分

湯洛雯（Roxanne）熱戀馬國明不足1年，便多次被傳媒傅出好事近消息。(roxannetong@IG)

33歲湯洛雯與46歲馬國明雖然年齡相差13年，但仍無阻兩人愛得火熱，更不時被傳媒捕捉到兩人在街上甜蜜約會。湯洛雯出席品牌活動只強調與馬國明暫未有結婚打算，現階段與馬國明也專注在儲蓄計劃上，但湯洛雯多次不忌言說兩人是以「結婚為前提」來相戀。

自己向來都灑脫面對每一段感情，每一對情侶從相識到相愛都是一種緣分。 湯洛雯（Roxanne）

湯洛雯自於2017年與相戀4年的羅天宇分開後，便一直單身2年，雖然兩人曾因拍攝旅遊節目《三日兩夜》挪威篇時傳出復合。(lawjoey@IG)

湯洛雯自在2017年與相戀4年的羅天宇分開後，便一直單身2年，雖然期間有認識過其他男人，但卻不太適合，雖然早期她與羅天宇拍攝旅遊節目《三日兩夜》挪威篇時，傳出復合消息，但湯洛雯接受其他訪問時表示，與其留戀逝去的感情，倒不如放眼將來，期待自己能遇上更適合的一個，更說自己向來都灑脫面對每一段感情，更直言每對戀人能在一起都是緣分，而每一次自己願意放開心牆開始新戀情，也是基於某一個原因。

【按圖看】湯洛雯自與馬國明熱戀後，便變得更明艷照人，也不時在IG上分享甜美動人的照片。▼▼▼

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湯洛雯：遇到合適的人 不介意為他放棄事業

33歲湯洛雯與46歲馬國明雖然年齡相差13年，但仍無阻兩人愛得火熱。(roxannetong@IG)

我要好清楚你是真心，我才會夠膽把心交出來，所以我需要好長時間去醞釀。如果有一日我不是以長時間去醞釀的話，那一定是我非常喜歡的一個人。 湯洛雯（Roxanne）

湯洛雯直到遇上被傳媒公認是「孝順仔」的馬國明，湯洛雯才正式脫離單身生活。湯洛雯在接受01女生訪問時，曾透露過自己從前是外貌協會，但人生閱歷令她不再看重外表，現階段最想找一個令她安心，又是成熟穩重的男人。而馬國明正正符合以上條件，不但緋聞不多，又願意與母親同住時又照顧她，也是傳媒眼中的顧家好男人，難怪湯洛雯曾說要給馬國明這位男友98分。

當遇到合適的人， 我不介意為了他放棄事業。 湯洛雯（Roxanne）

湯洛雯曾在其他媒體訪問中提到，她與馬國明相處很舒服，是感覺對的人，加上湯洛雯也提過當自己遇上合適的人，不介意為對方放棄事業，將重心放在照顧家庭上。加上男友馬國明亦曾在訪問中透露過，他與湯洛雯個性和習慣非常契合，雙方也愛吃蒜頭和芫荽，平日無事做便愛宅在家，就連自己不愛說話的個性，也漸被湯洛雯這個「開心果」所改變，更說：「拍拖後我真的變得開朗，在她面前會更多說話。」而馬國明在湯洛雯面前，也可以安心地說出心底話，抒發內在情感。

湯洛雯與馬國明兩人不時公開放閃，又大讚對方是對的人，很多方面都很夾，而不少網民也寄望受過情傷的馬國明，這次真的可以與湯洛雯修成正果。

【按圖看】有傳馬國明多年未曾使用IG，但與湯洛雯相戀後，不但開設帳號，更頻頻像女友般更新近況？更不時發佈個人照片。▼▼▼

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