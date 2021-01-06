由宋江、李到睍與李施昤主演的《Sweet Home》自在Netflix上架後，便長期佔據香港Netflix熱門榜的頭三甲。《Sweet Home》劇情有別與坊間常見的末日求生題材，沒有只湧現主角打不死光環，更多是以人性的慾望貫穿整個故事，包括女生對美麗的慾望，惹人深入反思。

《Sweet Home》劇中怪物造型更邀請到《復仇者聯盟》（The Avengers）、《怪奇物語》（Stranger Things）的特效製作團隊精心打造，所以特效非常吸睛。(Netflix)

《Sweet Home》改編自韓國人氣網絡同名漫畫，講述因家人意外雙亡後成為隱青的18歲少年車賢秀（宋江飾），獨自入住「綠之家公寓」後，發現公寓內出現各種怪異的吃人怪物，繼而合力與公寓居民共同掙扎求存的故事。

《Sweet Home》角色很多，但每一個角色都讓人過目不忘。（《Sweet Home》劇照）

▼▼▼以下內容含劇透，逃生門在此▼▼▼

女生過分愛美反倒害己 未能滿足食慾終成怪物：我們何以讓別人的慾望犧牲自己？

《Sweet Home》劇情起始由公寓中的1位飢餓怪物開展，這位女生從前便愛美，時常捱着飢餓感，為的便是維持好身材獲得一個出道做藝人的機會，這時觀眾便意味到，女生從藝人練習生變成飢餓怪物，是基於原先不被滿足的「食慾」，這個慾望更令她失去生命誤成怪物。現代女性誰不愛美？有些人總認為瘦削便是「美的標準」，讓別人眼中的標準斷定自己，卻在這個過程中真正失去自身的美，任由別人慾望侵占自己的人生。戰勝慾望才活得漂亮。

《Sweet Home》劇情有別與坊間常見的末日求生題材，以人性的慾望貫穿整個故事，惹人深入反思。（《Sweet Home》劇照）

母親痛失孩子被困思念成怪物 我們能在成為怪物的邊緣自救嗎？

隨劇情發展觀眾會發現怪物出現是基於人類自身「慾望」衍生而成，而怪物最後樣貌會根據人類心底的慾望演變而成，例如：一位母親不小心讓孩子死於車禍，礙於思念孩子的心，最終變成嬰兒怪物，以胚胎的模樣回憶過去，但這位母親卻把自己困於傷痛之中，走不出去。這份傷痛，相信只有經歷過十月懷胎的女生才懂，在內心的幽暗處，一失足就被心魔蠶食成怪物，不只女生，是所有人都會面對的困境。

一位父親因愧疚兒子被怪物抓走變成長手怪物，和自卑禿頭的店長變成長髮怪物等，這些人類「慾望」有些是可悲的、有些是可恨的。我們都能在成為怪物的邊緣自救嗎？

慾望令人類變成怪物，一眾公寓居民在末世中希望活下去，總會不經意揭露出人性中的善與惡，有人願意犧牲自己成全他人，有人因為膽小怕死令別人陷於生死邊緣，慾望好與壞好像可斷定一個人的未來？劇情有別於坊間常見的末日求生題材，沒有只湧現主角打不死光環，更多是劇集背後鋪排的人性話題，而每一句對白也深藏人性的善與惡？

【按圖看】《Sweet Home》10大經典金句，每一句都是道出人性的惡與善？▼▼▼

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