沈卓盈懷孕成少婦聯盟第3位人母　龔嘉欣不缺追求者卻拒當少奶？

沈卓盈（Jess）在元旦日驚喜宣布懷孕喜訊，除獲得不少圈中好友如陳自瑤、胡杏兒、傅嘉莉和莊韻澄等人留言恭喜之外，身為「少婦聯盟」成員之一的沈卓盈，也獲得好姐妹龔嘉欣、陳凱琳和譚凱琪的祝福。

【按圖看】龔嘉欣、陳凱琳、沈卓盈和譚凱琪因拍攝劇集《平安谷之詭谷傳說》而結緣，更組成「少婦聯盟」，當中3人早已成為幸福人妻，生兒育女外，有人更願意為照顧家庭而選擇減少幕前演出，有人更成為Youtuber？不過還有1人至今仍是雲英未嫁，更選擇為事業打併，寧要事業多過情人？▼▼▼

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入行19年多次被指愛「釣金龜」 反駁：只求釣甚麼金龜的話，我想我一早已經成功了

沈卓盈（Jess）早前在IG上宣布懷孕。（jessie_sum@IG）

入行多年的沈卓盈（Jess）在感情路上一直尋尋覓覓，更因曾與飛機師、金融闊少和商人等人相戀，而被傳媒稱為愛「釣金龜」的女星。但沈卓盈卻反駁傳媒指：「只求釣甚麼金龜的話，我想我一早已經成功了，還需要在捱嗎？所以請停止侮辱我的人格！」

直到去年38歲的沈卓盈（Jess）才收獲真正的幸福愛情，她在社交平台宣布，與相戀近4年從事內衣生意的圈外男友Calvin成婚，並附上兩人早在英國和法國所拍的婚紗照說：「從不期望驚天動地的愛情 ，只求細水長流的甜蜜。」沈卓盈更感恩上帝的安排和緣份的牽引，令她4年後再次與對方相知相遇，更在緣份的安排下結為夫婦。

婚後成為幸福人妻的沈卓盈也選擇離開合作多年的無綫，踏入新方向和環境的沈卓盈，卻說自己感到很自由和幸福，因為背後擁有很大的肩膀，當自己感到困惑、疲憊、傷心或是快樂的時候，總是有丈夫與她一同分享，也成為她的避風港。如今沈卓盈更懷上兩人的愛情結晶品，相信快將出生的寶寶會為她的人生帶來另一種幸福的變化。

【按圖看】38歲的沈卓盈與圈外丈夫Calvin相戀近4年，終在去年成婚。▼▼▼

同場加映：【按圖看】最近於無綫深宵時段重播《女人俱樂部》，當中女主角各人情路大不同？「最美小龍女」」李若彤曾戀男友十年，更為對方還債淡出娛圈；「性感女神」李麗珍曾風靡萬千少男，卻為情陷抑鬱成單親媽；張慧儀更遭家暴後一度退出娛樂圈？還有她們都是「失婚女星」？（延伸閱讀）▼▼▼

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