孫藝珍玄彬同封影后影帝 將浪漫韓劇走進現實：感謝你降臨我人生

【孫藝珍玄彬同封青龍獎獎影后影帝】孫藝珍與玄彬夫妻同封青龍電影獎獎影后影帝！昨晚（19/11）電影頒獎禮《第46屆電影青龍獎》圓滿結束，其中一大焦點是孫藝真及玄彬分別以《徵人啟弒》與《哈爾濱》奪下影帝、影后，成為該頒獎典禮史上第一次同一屆「夫妻檔」同時封帝后，場面溫馨感人。二人當年以作品《愛的迫降》結緣，繼而相戀並走進婚姻，如今他們也再次以各自作品走上領獎台﹐猶如戲劇情節走進現實。



孫藝珍、玄彬同時封青龍獎獎影后影帝

當晚（19/11）玄彬與孫藝珍共同獲得本屆青龍獎的人氣獎，二人都表示開心和幸福。其後玄彬先獲「最佳男主角」，也是他首次獲得該獎項。在台下先與妻子孫藝珍相擁再走上台﹐除了分享拍攝時的心路歷程和感謝電影團隊外，還深情告白妻子：

僅是存在就能給了我力量的妻子藝真，還有我們的兒子，我非常愛你們，也謝謝你們。 玄彬

其後，孫藝珍以產後復出的首部作品《徵人啟弒》，以大熱之姿拿下她的第二座青龍獎影后。孫藝珍坦言，完全沒想自己會再次獲得此獎，她在台上回憶到27歲首度拿獎時曾言，這個獎項給予了她很大的力量，如今再次獲得非常感恩。孫藝珍感謝青龍獎、電影台前幕後以及家人：

我想把這份喜悅分享給我最愛的兩個男人，金泰坪（玄彬本名）先生，以及我們的孩子金宇鎮（音譯）。 孫藝珍

孫藝珍順利生下兒子

孫藝珍在2022年11月28日透過經紀公司向大家，已經順利生下兒子！孫藝珍原定的預產期是於12月，但孩子卻提早了出生，在父母婚後8個月來到這世界，而當時根據韓媒報導指，玄彬需於明年1月到歐洲拉脫維亞拍攝《哈爾濱》，將有1個半月不在韓國。如今看來二人兒子提早出世，玄彬可以有更多時間陪伴孫藝珍及兒子，實現他過去節目中所說：「我要買漂亮的球鞋給他！」

孫藝珍與玄彬結婚

孫藝珍與玄彬於2022年3月底完成世紀婚禮，隨即於同年6月宣佈懷孕喜訊，她提到得知懷孕後很小心翼翼，自己每天都感到激動又擔憂，同時興奮感受身體的變化，而夫妻倆將會照顧好即將來臨的新生命，感謝大家的關心。一眾CP粉絲留言祝賀，都表示期待她跟玄彬的小孩出生！

孫藝珍懷孕｜孫藝珍與玄彬於2022年3月底完成世紀婚禮，隨即於同年6月宣佈懷孕喜訊。(《愛的迫降》劇照)

孫藝真於2022年6月27日在IG宣布懷孕。（孫藝珍IG）

孫藝珍入行多年，與玄彬的戀情是她首次公開認愛，與她同期的女演員大多已收獲美滿婚姻，如此認真對待戀情的孫藝珍，終與玄彬開花結果，將迎來首個愛情結晶品！孫藝珍與玄彬由浪漫韓劇《愛的迫降》走到現實，玄彬在《愛的迫降》曾這樣說過：「感謝您如同禮物般降臨在我的人生。」現在二人不單在劇中有個美滿結局，就連在現實都成了甜蜜的夫妻，來回顧孫藝珍與玄彬的戀愛史吧！

玄彬和孫藝珍於當年元旦日被韓媒《Dispatch》爆出已低調熱戀8個月，隨即玄彬和孫藝珍除透過經紀公司大方承認戀情外，孫藝珍更親自在IG上甜蜜發文：「感謝能遇到如此好的人」。而這次更是孫藝珍自入行20年來首次承認戀情，更同時粉碎早前玄彬復合宋慧喬傳聞。

過去有自稱韓國電影界人士爆料，指玄彬和孫藝珍會結婚，(微博@會火)

當時玄彬和孫藝珍戀情傳出不久後，據韓國媒體《Nate》報導指出，玄彬早在去年砸下近48億韓元（約3,367萬港元）在京畿道九里市買下高級新別墅豪宅，當時玄彬已被指是為孫藝珍結婚而預先購置的愛巢。不過，礙於疫情肆虐而令婚期押後。後來再有自稱是韓國電影界人士指出：「玄彬有一年時間希望不安排工作，目的是為空出檔期與孫藝珍成婚。」玄彬和孫藝珍的婚訊傳出後已引起全城熱議。

孫藝珍懷孕｜孫藝珍曾與男神宋承憲傳緋聞 入行20年首次認愛 同期女神皆已成婚？

孫藝珍懷孕｜當年21歲的孫藝珍因拍攝愛情劇《夏日香氣》而與宋承憲傳出戀情。(《夏日香氣》劇照)

孫藝珍出道多年仍駐顏有術，常被網民大讚「歲月催人輕」。當時21歲的孫藝珍拍攝劇集《夏日香氣》時，除因清純外貌被傳媒稱為「國民初戀」外，更與同劇男神宋承憲傳出緋聞。

當時宋承憲只透過傳媒回應，表示與孫藝珍只是普通朋友，更謂對孫藝珍的認識還不深，相反孫藝珍則表示自己喜歡有包容心的男生，更希望自己2年後，即23歲可以談戀愛。

孫藝珍入行20年首次認愛，而孫藝珍更親自在IG上甜蜜發聲：「感謝能遇到如此好的人」，更表示會努力經營與玄彬的感情。(yejinhand@IG)

可惜孫藝珍的感情多年來仍是空白一片，雖然在2013年，有傳孫藝珍因拍攝《鯊魚》時，與男主角金南佶戲假情真秘戀4個月，同期更傳出孫藝珍與朱智勛在首爾新沙洞共用晚餐，更被網民推斷是戀人關係。不過孫藝珍從沒真正承認過以上的戀愛緋聞。

直到2021年，孫藝珍與玄彬的戀情才是她首次認愛，而與她同期的女演員，如金泰希、全智賢與李英愛等女神，也都收獲美滿的家庭婚姻，但願如此認真對待戀情的孫藝珍，能與玄彬開花結果。

玄彬希望自己會是個「讓未來妻子耀眼的丈夫」

孫藝珍懷孕｜宋慧喬與玄彬因拍攝劇集《他們生活的世界》時，因戲生情 (《他們生活的世界》劇照)

玄彬同樣入行多年，只曾承認過與宋慧喬與姜素拉的戀情，當年玄彬與宋慧喬因拍攝愛情劇《他們生活的世界》結成好友，更因戲生情而成為戀人，當時兩人相戀消息傳出後，更被韓國傳媒冠上「最具關注度的完美情侶」，但最後有傳玄彬還年輕，愛為事業打併的他，最終因聚少離多而在2011年與宋慧喬和平分手，近年卻又傳出復合疑雲。

自此5年後，玄彬只承認過與姜素拉的戀情，但兩人戀情只維持1年便宣布結束，玄彬曾說過：「我在30歲以前只想專注於事業，計劃30歲後才會結婚生子，但現在我已經37歲，我真的很想擁有一個平凡幸福的家庭。」可見玄彬渴望想成家立室的心，如今玄彬事業也發展不錯，在世界各地擁有不少支持者，加上事業打併得久，也想找到一個安舒區。有報導指，二人愛得謹慎，相信玄彬今次的戀情也是邁向這目標為出發點，再次勇敢公開認愛，早就視孫藝珍為結婚對象。

玄彬在劇集中的暖男表現，相信與現實中的他沒有多大的分別。《愛的迫降》劇照

玄彬曾在訪問中坦言自己喜歡伴侶是一個熱愛自己職業，有想法與有情商的人，似乎也與當紅一線女星孫藝珍不謀而合。玄彬更表示自己在愛情中，比起自己，是更為看重伴侶的感受，希望自己會是個讓未來妻子耀眼的丈夫。難怪打動到孫藝珍首次認愛，更公開以「感謝遇到如此好的人」來讚揚玄彬。

如此暖男的玄彬正如他在《愛的迫降》說過：「感謝您如同禮物般降臨在我的人生。」玄彬與孫藝珍兩人或許在愛情路上嘗過不少苦頭，但如今兩人卻在對的時間遇上對的人，相信網民也會一直祝福二人的戀情，如《愛的迫降》的利正赫與尹世理般，獲得最終幸福。

