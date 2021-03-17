37歲鄧麗欣由Cookies到影后　素顏照證好膚質6招凍齡+去紋3步曲

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-17 19:17

鄧麗欣（Stephy）早前憑ViuTV劇集《男排女將》再度人氣急升，相隔17年後，鄧麗欣再次為劇集擔任女主角，而現年37歲的鄧麗欣與當年僅20歲拍攝《戀愛自由式》時，樣貌竟然沒有多大分別，一眾網民也驚嘆鄧麗欣凍齡有法。

【按圖看】37歲鄧麗欣近年常常無懼素顏示人，不時在IG上傳素顏照？▼▼▼

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無懼在高清鏡頭下淡妝示人 出道21年凍齡全靠6個心得？

鄧麗欣（Stephy）近期憑ViuTV劇集《男排女將》再度人氣急升，37歲的她在劇集中不時以淡妝示人。(《男排女將》劇照）

鄧麗欣不論是演技或是歌唱實力也被網民讚賞有進步，早前憑電影《空手道》與《金都》2度被提名香港電影金像獎最佳女主角。從出道時的組合Cookies成員成為今日的影后，如今的成就並非一朝一夕的事，而是靠著一步一步的努力堅持和累積。

鄧麗欣常以極淡妝出鏡，皮膚質素仍然有如少女。（Instagram@stboo）

另一大焦點是37歲的鄧麗欣敢以極淡妝出鏡，近年常常無懼素顏示人，不時在IG上傳素顏照，在高清鏡頭下仍見膚質光滑緊緻，白裏透紅，身材比起21年前出道更為有線條，一點贅肉也看不見，而原來鄧麗欣維持凍齡身材與樣貌是因為以下這6個心得？

▼▼▼按圖看37歲鄧麗欣凍齡保養6大心得▼▼▼

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鄧麗欣平日面對日夜顛倒的工作，肌膚仍然保持水潤嬌嫩，她堅持做好每個細節，逐步去除瑕庛。她的逆齡秘密是SHISEIDO的VITAL PERFECTION緊緻亮白修護系列護膚品，利用「Step By Stephy」去紋Magic3步曲，先用新升級雙效緊緻亮白修護精華打底，再用賦活塑顏提拉面霜提升面部輪廓，最後用新升級「去紋淨斑Magic Cream」重點抗皺亮白修護乳霜，改善肌膚暗啞、紋理、色斑等歲月倦容，塑造無瑕緊緻亮白美肌！

平日面對日夜顛倒的工作，她的護膚心得就是做好每個細節，逐步去除瑕庛，令肌膚仍然保持水潤嬌嫩。

▼▼▼按圖看鄧麗欣的去紋3步曲▼▼▼

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