撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-08 22:00

情人節將到，看到街上情人一對對，仍然單身的女生或會突然感到寂寞空虛，渴望脫單。很多女生都很好奇，到底在男生心中，怎樣的女生會更能吸引他們的注意呢？很多人都以為是樣貌和身材，雖然外表無可避免是第一印象，但還有很多内在的特質能俘虜男生的心。

很多女生都很好奇男生心中的「理想女友」到底要擁有什麼條件，現在就為各位女生公開！（Jtbc Drama@FB）

台灣交友網站《派愛族》就公開了男生票選出的「最理想女友的9大特質」，原來在男生心中，擁有出色的外表和魔鬼身材是「女神」，只可遠觀而不可褻玩，而都不是最理想的女友。其實，男生眼中的理想女友，只要具備以下這9個條件，就已經能讓他們陷入你的魅力，情難自禁，更有想娶回家的念頭？

原來在男生心目中，理想女友並不需要擁有完美的外貌和魔鬼身材，反而更看重内在條件。（Jtbc Drama@FB）

▼▼▼【男生眼中「理想女友」的9個特質，美貌和身材竟非最重要？】▼▼▼

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