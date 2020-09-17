隨著時代推移，現今女性對於愛情和婚姻早已跳出傳統框架，出現了很多不婚、單身主義者，身邊總是不乏條件很好卻一直單身的女生。有些女生會認爲拍拖談戀愛是件很麻煩的事，寧願選擇單身一人自由自在生活，對愛情冷感，在日本更統稱這些表現，無意識地迴避戀愛為「戀愛低體溫症」。

現今單身的女生越來越多，甚至出現了對愛冷感的族群，日本人統稱這些族群為「戀愛低體溫症」。(《二十不惑》劇照)

根據日本心理咨詢師高橋リエ表示，患上「戀愛低體溫症」的女生内心其實很渴望談一場甜蜜的戀愛，可是隨著單身的時間愈來愈長，加上在過往感情中遭遇過的挫敗，導致她們對戀愛產生了困惑，不知該如何去喜歡別人或採取行動，甚至有時候連自己的感情也摸不透，從而對愛情感到害怕，在不自覺間就會產生自我保護並壓抑自己的感情，刻意用「好討厭」、「好麻煩」這些感受來掩飾不安和恐懼的情緒。

日本心理咨詢師高橋リエ在自己的書籍《戀愛低體溫症》中提出了患上「戀愛低體溫症」的特徵，解開一衆長期單身的女生的疑惑，讓她們審視一下自己的内心深處，到底是真的不想談戀愛，還是只是心病而已。

1. 無法喜歡他人

因爲長期的單身狀態或者過往屢次的失敗感情，會導致對戀愛有種缺失感。雖然想談戀愛，但卻不知道自己真正喜歡什麽，心中總有種莫名的恐懼和不安感，不知道如何去愛別人，就算遇到了適合的對象，也分不清自己是否真心喜歡對方，無法看清自己的心意，不知下一步如何是好。

患上「戀愛低體溫症」的女生，雖然想談戀愛卻不知道真正喜歡什麽。(《二十不惑》劇照)

2. 明明很想談戀愛但又很抗拒

患上「戀愛低體溫症」的女生其實内心是渴望談戀愛的，但是潛意識卻害怕談戀愛，這種巨大的落差造成了内心的衝突，因此就會衍生出一種「明明很想談戀愛，卻無法喜歡別人」的矛盾，最後為了合理化這個矛盾就會歸因為「戀愛很麻煩」，從而逃避談戀愛，這就是造成「戀愛低體溫症」的原因。

20多歲都沒有談過戀愛的女生經常被稱爲「母胎單身」。（《二十不惑》劇照）

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資料來源：《戀愛低體溫症》