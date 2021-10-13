朱茵｜於周末播出的節目《童你一起長大了》，邀來昔日兒童節目的主持與嘉賓話當年，上周就邀來兒童節目《閃電傳真機》出道的朱茵，更分享當年證件照，朱茵雖未能親身到場拍攝，但也拍片支持，樣貌十年如一日，凍齡關鍵在於心情開朗？



朱茵｜朱茵近來活躍於內地綜藝節目。（朱茵@微博）

49歲朱茵素顏一樣美麗：不節食因為會不開心？

今年49歲朱茵在《童你一起長大了》中話當年，樣貌變化不大，而她早前也重演紫霞仙子一角，令觀眾感嘆「女神」廿年如一日。她也不時在微博上分享素顏相片，可見朱茵保養得宜。她曾在節目中分享，凍齡其中一大關鍵在於心情開朗，她不過份節食，因為會令自己不快樂，卻會注意飲食次序，會先吃蔬菜，有飽足感後，才進食肉類及澱粉質；朱茵重視保養，化妝時會避免眼部附近肌膚的拉扯，另外，她也會自製菊花杞子或是紅棗水等養生飲品飲用，除了補血氣，亦能滋陰養顏，維持紅潤面色。

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好心情才不易顯老？適當「發脾氣」老公護航

朱茵曾在內地綜藝《偶像來了》與其他訪問中也提到，保持開朗與童心，也是保養良方。她指自己喜歡看動漫，令她保持心情正面，老公黃貫中的支持與體諒，也是她好心情的關鍵。

曾有報導拍到，朱茵疑在商場發脾氣後拂袖離去，而被罵的黃貫中只是默默站在原地。（黃貫中＠微博））

甘願做老婆出氣袋：讓她發洩出來比較健康

黃貫中曾在微博霸氣寫道：

知道為何我一直倒霉，做任何事都要比常人付出更多的努力嗎？因為我的運氣全部都用在她的身上了。 黃貫中

愛妻之情溢於臉上。黃貫中也十分愛惜朱茵，外表強悍的他甘願做老婆的出氣袋。曾有報報道指，朱茵疑在商場發脾氣後拂袖離去，而被罵的黃貫中只是默默站在原地；黃貫中早年亦曾在訪問笑指朱茵會「無理取鬧」，自己也會讓她發脾氣、發洩情緒：

明知她最不喜愛的那條毛巾便拿給她，她發洩了感覺爽，給她沖杯飲品潤喉，哄哄她，這樣比較健康，好過她抑壓。 黃貫中

朱茵也曾說自己也會犯錯，會耍小脾氣及埋怨，不過只要認清身邊人是唯一，日子便更簡單快樂。難怪她在巴黎電影節中接受訪問時表示：

如果可以回到20歲，我會早點找我老公。 朱茵

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