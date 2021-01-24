古巨基與妻相愛27年約定三世 低調戀情更長久?男生為何不愛放閃？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-24 11:00

古巨基早前在社交媒體上發文，與太太慶祝生日，附上妻兒的照片，寫：「有個說法，今世的兒女是前世的情人。這樣的邏輯，今世的情人就是來世的兒女。所以，今天我女兒生日。身體健康。快高長大。學業進步。」大曬恩愛，更標籤「有今生有前世有來世」。

古巨基低調愛情長跑 即使聚會手也離不開太太

古巨基與「助手」陳韻晴 （Lorraine）於2014年結婚，結束約20年的愛情長跑。古巨基與陳韻晴兩人在公司認識，陳韻晴當時在宣傳部工作，後來成為助手，多年來愛得低調，直到2009年古巨基奪最受歡迎男歌星獎，終於公開認愛，流淚多謝太太多年的照顧。

古巨基｜周慧敏也在IG上分享與陳韻晴（Lorraine）合照，送上生日祝福。（Instagram@vivianchowwaiman）

不過，古巨基與太太雖然低調，但甜蜜不減。在古巨基2014年的演唱會中，嘉賓容祖兒便取笑他指一班朋友聚會時，古巨基手不離太太，不斷摸着她。而他也分享，指愛情長跑不是沒有難處，但他會時不時拿婚照細看，提醒自己當初為何由情侶變成親人。

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低調戀情更長久？男生因為一個原因不「放閃」？

古巨基即使在交往期間愛得低調，即使後來的「放閃」照，很多都是遮遮掩掩，本以為是明星自有顧慮，卻發現原來不少情侶都有相似的煩惱。

古巨基｜為何很多男生既要「放閃」，又要遮遮掩掩？（leoku＠IG）

近日討論區中有人疑問：「為何那些明明有伴侶的人，在社交媒體上十分高調，分享生活的所有，卻從未見伴侶合照？」或「男生為何即使分享合照，也要遮遮掩掩？」等等，惹來不少猜測，他們是不是想裝作單身？或是女友逼使？

心理學家Gwendolyn Seidma指「放閃」雖能反映一對情人是否親密，如情侶本來喜歡社交媒體，又時時一起，很容易天天「放閃」。不過，Gwendolyn也指出，當你「放閃」過份刻意，根本與現實不符，那分享照片就只是一種補償心態，想借此來補足感情缺失。轉換角度，「不放閃」，或許只是不想經營外在。一段關係，最重要的是彼此尊重與親密感覺。

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參考資料：Psychology Today

同場加映：

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