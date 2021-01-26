撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-26 14:57

陳自瑤（Yoyo）在《萬千星輝頒獎典禮2020》中對丈夫王浩信疑似「黑面」成為城中熱話，而陳自瑤前度黎國輝（阿感）在網上節目中分析「黑面」原因，惹來網民反感，被批評消費前度，這番「解話」孰真孰假只有當事人才知。不少人分手後常把前度掛嘴邊，面對被前度說壞話，又應如何應對？

黎國輝曾與陳自瑤拍拖7年 以前度身份分析「黑面事件」

陳自瑤前度黎國輝（阿感）在網上節目以以「廿年前度男分析YoYo黑面真相」為題，講解陳自瑤黑面事件。

今年40歲的前香港無綫娛樂新聞台節目主播黎國輝，指自己跟陳自瑤在二十年前拍了7年拖，是陳自瑤公開的前男友。

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影片播出後，卻惹來批評，指責他消費前度，而黎國輝事後則指希望可以找到陳自瑤的電話號碼，希望親自向她道歉。

前度為何總是提起你？是餘情未了嗎？

關於前度，讚美的話，不免諷刺失真，既然他那麼好，當日為何又要分開？批評的話，又有失大度。那為何總有些人分手了，卻總有人喜歡把過氣情人掛在嘴邊，惹人煩擾呢？

綜合《今日心理學》及其他專家意見，有些人分手後時常提起前度，原來背後可能有些原因：

▼▼▼點擊看前度為何總是提起你？面對前度講壞話不應只講求「清者自清」？▼▼▼

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