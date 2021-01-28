撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-28 18:33

【陀槍師姐｜經典角色｜關詠荷】《陀槍師姐2021》即將播出，新劇由宣萱、陳豪、滕麗名及羅子溢領銜主演，保留了部分舊角色，算是《陀槍師姐》系列的延伸，但就未見關詠荷、歐陽震華丶魏駿傑等經典角色。

要數《陀槍師姐》系列最令人難忘的角色，關詠荷在首兩輯《陀槍師姐》飾演的朱素娥（娥姐）與陳小生（歐陽震華）絕不能少，二人更因此成為經典螢幕情侶。關詠荷在劇中原本與張錦程為一對，並育有一子，性格小女人的她在警隊工作本身全無野心、只為薪高糧準，因丈夫出軌離婚漸變獨立，終成為「陀槍」師姐，並與歐陽震華成為歡喜冤家。

關詠荷在首兩輯《陀槍師姐》中演朱素娥（娥姐）一角，雖然身為女警卻是帶兒子的單親媽媽兼小女人，角色形象相當立體。（《陀槍師姐》劇照）

《陀槍師姐》發展到第三輯時，娥姐與陳小生的戀情，雖經離離合合，卻因關詠荷約滿離開劇組而無疾而終，陳小生歷「感情空缺」時遇上由蔡少芬飾演的交通女警衛英姿。而現實中「元祖級」師姐關詠荷與張家輝，也曾經離合，卻終收穫美滿愛情。

張家輝愛關詠荷不造作、不扮小妹妹 女方默默守候支持

關詠荷於1987加入亞洲電視，與張家輝在劇集《龍在江湖（李小龍傳）》認識。當年的關詠荷樣貌標緻，十分受歡迎，而張家輝話當年，也坦言被她吸引，覺得她不似別的女生，不會裝可愛、不姿整、不造作，於是抱一試無妨的心態，展開追求，關詠荷爽快答應。

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張家輝廿多年夫妻相處之道：毫無保留地互相扶持

張家輝直言二人開初由同居開始，交往11年後才結婚，由女友到太太，生活模式或許一樣，但心態卻有很大轉變。張家輝曾接受鄭丹瑞的電視訪談節目《Home Sweet Home》中說到：「她真是你老婆，即是認定了要跟她過下半生。我時時覺得，世上沒有人會幫助你，為何其他人要幫你？但夫妻不一樣，無論外面世界怎樣，回到家中，就是兩個人的世界，就是毫無保留地互相扶持。」

陀槍師姐｜多年的婚姻，愛情是否會被生活磨蝕？張家輝笑言，無時無刻都想「偷食」。（vcg）

吵架永遠先道歉 卻無時無刻想「偷食」？

張家輝與關詠荷雖然是圈中的模範夫妻，但也有吵架時候，而張家輝笑言，都是為了小問題，而他也跟自己說，一定要做先道歉的那個。多年的相處，愛情是否會被生活磨蝕？張家輝笑言，無時無刻都想「偷食」，但「偷食」不但會令他失去太太，多年來努力的事業，也會付諸東流，直言「唔抵」，也指與太太相知相識，不想再花心力認識另一個。張家輝說：「我不懂我分別感情還是愛情，我只知我愛我老婆。」

同場加映：

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