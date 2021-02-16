侯佩岑母女愛情觀大不同　自己愛得專一、媽媽卻介入好友婚姻？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-16 08:00

婆婆和媽媽｜台灣女星侯佩岑與丈夫黃柏俊及媽媽林月雲一起參加內地真人騷《婆婆和媽媽》，林月雲的「情史」更因此被媒體再次翻出，惹起不少爭議。有台灣「最強第三者」稱號的林月雲，年輕時樣貌甜美，是70年代著名的閩南語演員，先後介入兩段婚姻。侯佩岑與林月雲雖是兩母女，感情觀與愛情際遇卻大不同，她入行後緋聞不多，曾與國民黨成員連勝文及周杰倫戀愛，2011年與黃柏俊結婚後誕下2子，婚姻幸福美滿。

當年林月雲介入著名製作人侯世宏與郭純美的婚姻，誕下侯佩岑，兩人的婚外情無疾而終。林月雲隨後與已婚企業家邱嘉雄發展戀情，關係維持超過30年，邱嘉雄把侯佩岑視如己出，在其婚禮上以女方家長身份把侯佩岑的手交給丈夫，邱嘉雄此舉一度引起社會輿論，大多數聲音都認為他會傷害到元配妻子蔡貴照及子女。

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侯佩岑愛得專一：我沒有「藍」顏知己 他也不能有

侯佩岑與媽媽感情很好，但愛情觀與媽媽卻大相徑庭。在複雜環境下長大的侯佩岑，依然對婚姻有憧憬，嚮往平淡幸福，希望有個人陪自己白頭偕老。而她也曾在內地節目《天天向上》表達對婚姻的忠誠，當時節目正在討論女生在婚後應否有「藍顏知己」，她立即就說「我不可以有（藍顏知己），他（老公）也不可以有（紅顏知己）。」

侯佩岑對家事及感情事一向低調，這次卻與媽媽及丈夫一齊參加真人騷。（IG@houpatty）

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侯佩岑的媽媽林月雲一生受盡唾罵，自己愛辱卻不願讓女兒步自己後塵，也不希望自己「不光鮮」的感情事影響到女兒。林月雲對女兒管教嚴格，侯佩岑曾在節目《SS小燕之夜》中透露小時候有一次頂撞媽媽，媽媽極為憤怒，將牛奶倒在她身上，因此她從小就很聽媽媽的話，成為一個端莊淑女。

侯佩岑與丈夫黃柏俊及媽媽林月雲參加真人騷，林月雲的情史再次被揭。（婆婆和媽媽微博）

而林月雲的確很成功，侯佩岑從小到大都接受良好教育，成為主播甚至後來出道做藝人，一直形象都很好，甚少有負面新聞傳出，在演藝圈中人緣也很好。上一代恩怨情仇未有成為侯佩岑的包袱，對於感情她也沒有太多「不得已」，該結束的時候就結束，碰到對的人就會及時把握。

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