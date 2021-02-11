2021星座︱3星座財色兼收有望成少奶奶？　單身或遇富裕戀愛對象

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-11 08:00

2021星座愛情運︱新一年新開始，單身人士渴望桃花來臨，迎接新戀情，蜜運中的情侶也期盼走出關係低潮期，與另一半的感情更甜蜜。有些人祈求感情運順遂，有些人會求財運亨通，但踏入2021年，有些星座卻可以財運及愛情運兼收，伴侶成為他們的「財爺」兼貴人，在物質及金錢上都能滿足他們。

星座專家Amanda老師在台灣命理節目《命運好好玩》中指出在2021年，以下3個星座的另一半會更捨得為他們花錢，有些更會遇到富裕的戀愛對象，有望成為「少奶奶」，或在伴侶的經濟支持下，可以毫無顧慮地追求夢想。

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