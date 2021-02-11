2021星座︱3星座財色兼收有望成少奶奶？　單身或遇富裕戀愛對象

談情說性
撰文：
最後更新日期：

2021星座愛情運︱新一年新開始，單身人士渴望桃花來臨，迎接新戀情，蜜運中的情侶也期盼走出關係低潮期，與另一半的感情更甜蜜。有些人祈求感情運順遂，有些人會求財運亨通，但踏入2021年，有些星座卻可以財運及愛情運兼收，伴侶成為他們的「財爺」兼貴人，在物質及金錢上都能滿足他們。

星座專家Amanda老師在台灣命理節目《命運好好玩》中指出在2021年，以下3個星座的另一半會更捨得為他們花錢，有些更會遇到富裕的戀愛對象，有望成為「少奶奶」，或在伴侶的經濟支持下，可以毫無顧慮地追求夢想。

▼▼▼點擊看2021年另一半是「財神」的3大星座及圈中女星代表，哪女星老公曾轉520萬深情告白？▼▼▼

+15
+15
+15

▼▼▼同場加映：點擊看哪3個星座在2021年擁有最強愛情運，哪些黃金盛女有望脫單？（延伸閱讀文章）▼▼▼

+24
+24
+24

▼▼▼同場加映：【按圖放大率先預覽】到底12星座男中誰是好床伴，想盡辦法辦法取悅另一半？點擊看12星座男在床上的「真面目」(延伸閱讀文章)▼▼▼

+18
+18
+18

▼▼▼同場加映：【按圖放大率先預覽】獅子座需要聆聽者？處女座渴望被照顧？點擊看12星座在關係中需要甚麼？(延伸閱讀文章)▼▼▼

+18
+18
+18
朱慧敏結婚│彭懷安屢失蹤仍心軟接受　12星座誰盲目原諒出軌伴侶?
李佳芯陳炳銓間接否認分訊　七年之癢是必然？12星座感情升溫貼士
香港愛情故事｜游嘉欣嫌男友窮一腳踏兩船　哪星座因伴侶懶散出軌
鄧麗欣方力申傳復合　王子提40歲結婚疑情變　12星座男想結婚時機
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。