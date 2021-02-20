乘風破浪的姐姐2｜黃曉明偶像楊鈺瑩當紅戀疑犯毀事業：愛要理性

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-20 16:00

乘風破浪的姐姐2︱真人騷《乘風破浪的姐姐2》的參加者有不少港人熟悉的臉孔，如容祖兒、張栢芝、那英等，楊鈺瑩這個名字對許多人而言都很陌生。然而，主持黃曉明卻在首集播出時公開直言楊鈺瑩是小時候的偶像，家中有不少她的卡式錄音帶，更說她是自己的夢中情人。其實楊鈺瑩是90年代在內地紅極一時的歌手，擁有甜美歌聲的她當時被稱為「甜歌皇后」，曾經為愛「重傷」，把事業毀掉。

黃曉明在《乘風破浪的姐姐2》中坦言楊鈺瑩曾是自己的夢中情人。（《乘風破浪的姐姐2》影片截圖）

楊鈺瑩1990年以19歲之齡出道，昔日的當紅程度從唱片銷量就可以反映出來，在內地節目《天天向上》中，主持人汪涵曾提及楊鈺瑩在1992年推出的專輯《風含情 水含笑》銷量達150萬，成為當年首張發行後銷量便破百萬的唱片，個人正版唱片總銷量超過2000萬。事業如日中天之際，楊鈺瑩卻突然在1996年急流勇退，後來短暫重返歌壇後又再退出，消失在熒幕10年，兩度退出娛樂圈，其實都與她昔日的一段感情有關。

楊鈺瑩初戀一見鍾情為愛隱退？

楊鈺瑩最為人深刻的一段感情就是與富家子弟賴文峰的一段情，1994年楊鈺瑩到廈門演出，因此認識了賴文峰，她曾在節目《魯豫有約》中談及當時對他一見鍾情，但她卻笑言賴文峰追求自己卻是「蓄謀已久」。

楊鈺瑩當年也曾與歌手拍檔毛寧傳緋聞，當時被稱「金童玉女」的兩人其實只是朋友。（《全景對話》影片截圖）

有傳當年賴文峰對楊鈺瑩大獻殷勤，特意駕着名車到機場接她。楊鈺瑩與賴文峰戀愛時，「後來他告訴我，有一次他翻雜誌看到我，覺得他將來的女朋友就應該是這個樣子」。楊鈺瑩談到與賴文峰的往日情時手舞足蹈，其實這段情掀起了不少風波。

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49歲楊鈺瑩從未婚：愛情只是點綴

楊鈺瑩談過一場轟轟烈烈的戀愛，如今49歲的她卻依然未婚，2012年復出以來，也未有傳出緋聞。她在《乘風破浪的姐姐2》跟其他參加者聚在一起打邊爐時，曾談及自己的愛情觀，她說到20多歲時，愛情就是一切，現在的她自強獨立，已經將愛情放在最後一位，如同裝飾品般可有可無「我覺得那就是蛋糕上面的那顆櫻桃，我是用來點綴，但它也很甜。」

楊鈺瑩直言現在把愛情放在最後一位。（楊鈺瑩微博）

楊鈺瑩在2013年曾接受內地雜誌《環球人物》專訪，她稱不後悔愛過賴文峰，卻也承認那時候愛得懵懂，「沒有預料到自己會頭破血流」，從此學懂在愛情中加入「理性」，看清楚對方，才會知道能否長遠地走下去。走過波折的愛情路，如今單身的她依然相信愛情，「你可以沒有愛情，但一定要相信愛情」，至少在內心的某一部份，她依然保留着那個愛得義無反顧的小女孩。

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