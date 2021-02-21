撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-21 22:00

張柏芝近日因參加《乘風破浪的姐姐2》而成為話題人物，40歲的張柏芝除了因身材外貌，與超僵硬舞姿等成為網民茶餘飯後的熱話外，張柏芝過往的情史亦再次引起網民的關心。

張柏芝近日因參與《乘風破浪的姐姐2》而成為話題人物。(乘風破浪的姐姐@微博)

張柏芝初出道時，憑清純無害的樣貌被傳媒封為「小林青霞」，當年19歲的張柏芝便被周星馳賞識，獲邀拍攝電影《喜劇之王》便迅速竄紅，其後接拍的《星願》、《情迷大話王》和《無極》等電影均賣座叫好。張柏芝在2004年更憑電影《忘不了》，以24歲之齡勇奪金像獎最佳女主角，亦是首位80後女星奪得這項的殊榮。

雖然事業成功是奠定張柏芝在娛樂圈的地位，但張柏芝的愛情路卻不太順遂，多年來的情路坎坷難行，張柏芝接受《明星到我家》訪問時，亦表示：「我的這條路，說白了真的很苦。」

入行20多年的張柏芝曾多次與不同男星傳出緋聞，例如：陳小春、陳曉東、朱永棠、黎明、陳冠希和謝霆鋒等等，當中張柏芝只承認過與陳曉東和謝霆鋒的戀情。張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，誕下2子後最終仍分手收場，2018年卻又以「單親母親」身分誕下1位兒子，而生父身分至今仍是撲朔迷離。

【按圖回顧】張柏芝曾被稱為「小林青霞」，年輕時清純的樣貌更成為男生心目中的女神▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

每段戀情均愛得毫無保留願奉上自己 從不計較付出令自己愛得太沉重？

入行多年的張柏芝只承認過與陳曉東和謝霆鋒的戀情，而張柏芝與謝霆鋒更於2006年結婚。(視覺中國)

我愛一個人，絕不是單單愛男朋友那麼簡單，我會愛他的所有。只要愛上，我就投入進去，愛情是不可計算的。 張柏芝

張柏芝接受內地傳媒訪問時表示，自己當愛上一個人，便會100%付出自己去愛對方，更是全情投入去滋潤整段愛情，張柏芝認為愛一個人，便用不著去計算付出，所以每一段戀愛對於張柏芝來說亦都非常沉重：「我對每一段感情都太投入，所以戀愛對我來說很沉重。」

當年張柏芝與謝霆鋒依然無懼閒言，決定牽手進入禮堂，但最後仍是離婚收場。(視覺中國)

我的愛太堅持，一愛就愛到盡頭，一點保留都沒有。 張柏芝

當年張柏芝與陳曉東分開後，戀上謝霆鋒後又短暫分開過，但最後有傳兩人因拍攝電影《無極》後又再舊情復燃，隔年兩人便火速宣布結婚，其後張柏芝更誕下大兒子Lucas。當以為張柏芝終收獲幸福愛情時，在2008年時張柏芝卻捲入轟動一時的「照片事件」，與張柏芝口中所指的「愛得毫無保留」不媒而合，張柏芝每次談戀愛總是把自己全然奉上去討對方滿足快樂。

承認自己是愛情裏大輸家 離婚後享受親子時間 40歲仍期待愛情來臨

張柏芝2011年宣布與謝霆鋒離婚，並獨力撫養2個兒子Lucas與Quintus，在2018年張柏芝更誕下第3位兒子，但生父身分到現在也成了一個謎。(張柏芝@微博)

那件事發生後，曾一度將張柏芝的生活推在風尖浪口，當時謝霆鋒依舊是力挺張柏芝，當事件告一段落後，張柏芝亦為謝霆鋒誕下幼子Quintus，可惜及後張柏芝卻被傳出因與陳冠希「機艙破冰」而壓垮婚姻，最後兩人於同年離婚收場。

我要一個靈魂伴侶，我要一個可以和我分擔，可以一起聊天，明白對方的一個伴侶，一個可以和我走下去。 張柏芝

張柏芝曾在節目中稱自己在8歲時就已經立志要當媽媽，所以她非常愛她的孩子。(張柏芝@微博)

我覺得自己離婚了，單身也（可以）很陽光，很彩色。 張柏芝

張柏芝在接受訪問時，坦承自己不懂得戀愛：「我承認，我在愛情裡是徹底的大輸家。」縱使張柏芝離了婚，於2018年亦以單親身分誕下兒子，而離了婚的張柏芝亦非常享受單身與照顧小朋友的生活，張柏芝在節目《女人30+》訪問中透露：「覺得小孩是最好的，最單純的，讓我最開心的事情，我每天看見他們，都覺得這個世界是很漂亮的。」而一邊享受親子快樂時間的張柏芝，即便已40歲，仍表示：「如果有愛情來，我還是會繼續接受愛情，還是很期待。」

但愛情從來是不必爭輸贏或對與錯，縱然或會讓人感心痛，但往後的成長卻能彌補這些失去的遺憾，真正明白到自己所需的愛情模樣。但願仍期待愛情來臨的張柏芝，能夠在往後的歲月找到與她一起變老的伴侶。

【按圖看】40歲的張柏芝樣貌與身材依舊狀態大勇，樣貌更是凍齡不老？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

同場加映：【按圖看】陳松伶曾患抑鬱戀上張鐸後重生，兩人結婚10年感情有增無減，他們的愛情故事更是非常動人？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

同場加映：【按下圖】前香港小姐冠軍劉倩婷嫁年長17歲的李丞責，婚後誕下一女非常幸福，而她與李丞責差17年無阻恩愛獲寵如女王？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

資料來源：《女人30+》