撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-18 19:00

早前適逢浪漫又特別的情人節，哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）傳出喜訊——梅根再度懷孕！這兩名「離家出走」的英國王室成員展開自由的全新生活鬧出過不少風波，經歷萬難的兩人曾面對「流產夢魘」，如今梅根喜懷第二胎獲得許多民眾的祝福與支持。

哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）2020年離開英國王室展開獨立生活。（sussexroyal@IG）

39歲梅根（Meghan Markle）懷第二胎走出傷痛 曝光流產經歷挑戰英國王室底線？

今年2月14號情人節傳出喜訊，哈里與梅根迎接新生命——梅根成功懷上第二胎，其中梅根摸著隆起的肚皮，躺在丈夫哈里的大腿上，深情對視而笑的黑白照片在網上瘋傳。梅根傳出懷孕好消息的日子，正是已故戴安娜王妃37年前宣佈懷上哈里王子的同一日，此舉顯然是致敬戴安娜王妃。

哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）宣佈迎接第二個新生命。（princeharryofengland@IG）

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梅根（Meghan Markle）自揭流產經歷被視為「打破禁忌」？

不過梅根懷上第二胎實屬不易，她曾在《紐約時報》親自撰文揭露曾經流產的悲痛經歷，原來梅根去年7月曾懷上第二胎卻不幸流產，她在文中寫道某日早晨替長子阿奇（Archie）換完尿布後，她忽然感覺到腹部傳來一陣難以忍受的刺痛：

我抱著阿奇痛坐在地，嘴裡還不斷哼著搖籃曲讓我倆能保持平靜，愉悅的曲調與我內心的不安產生強烈對比。我隱隱約約知道，在我緊抱著第一個孩子時，我的第二個孩子正離我遠去。 梅根

梅根（Meghan Markle）勇敢訴說自己曾經流產的悲痛故事。（meghanmarkle_official@IG）

「很少人問我『你還好嗎？』」

哈里夫婦經過很長的一段時間才走出失去小生命的心碎痛苦之中，然而卻有不少人認為流產是一件羞恥的事，甚至對社會來說是一個禁忌話題，梅根則選擇「挺身而出」分享自己的經歷，藉此呼籲更多失去孩子的母親應該勇敢討論「流產」，而不是將它視作不見得光的恥辱。與作風保守的英國王室截然不同，王室成員向來鮮少討論自己的私生活，而這次梅根主動公開自己的流產經歷亦被視為「打破禁忌」。

失去一個孩子意味著背負著幾乎無法承受的悲傷，很多人都經歷過，但卻很少人談論 梅根

梅根（Meghan Markle）希望自己的經歷能為感同身受的媽媽帶來鼓勵與安慰。（VCG）

同時，梅根也希望自己勇敢說出故事能激勵他人，為曾經歷痛苦的人帶來一絲安慰，她表示：「很少人問我『你還好嗎？』」，暗示自己一路以來默默承受著巨大的悲痛，所幸丈夫哈里無論在家還是醫院都寸步不離，與她一起心碎、哭泣，兩人歷久彌堅的感情令人動容。

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