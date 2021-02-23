黃聖依曾背小三污名現愛得高調　與楊子關係「疏離」為愛得更久？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-23 20:00

婆婆和媽媽．黃聖依︱內地綜藝節目《婆婆和媽媽》第2季近日播出，黃聖依與奶奶及丈夫楊子一起上節目，再次引起不少討論。其實黃聖依奶奶已非第一次上電視，她曾參加《媽媽是超人3》，楊子家的豪宅也因此曝光，奶奶特意為黃聖依兒子安迪興建滑雪場、遊樂場等設施，因此不少人都覺得黃聖依有幸嫁給擁有10億身家楊子。

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然而，黃聖依這個豪門新抱卻絕對不易做，她在《婆婆和媽媽》第2季中直言是「新手新抱」，婆家家族有過百人，因此結婚14年，她都未有太多機會與奶奶單獨相處。曾有一次奶奶到自己家暫住，她隨口問了一句「媽，你甚麼時候走？」然後奶奶就誤會黃聖依要趕自己走，後來黃聖依被家人提醒後，她在深夜打給奶奶道歉，最終才化解心結，參加這次節目也是有感奶奶年紀大了，「我也想學着多去了解、多去陪伴他們，給奶奶一個意想不到的好媳婦。」

黃聖依與奶奶及丈夫一起上節目。（婆婆和媽媽微博）

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黃聖依與老公楊子曾捱窮戶口只剩3萬？

不少人直言黃聖依是嫁入豪門，現在熒幕上的生活總是光鮮亮麗，事實卻是她與楊子曾經共患難，捱過窮。黃聖依在2004年因電影《功夫》爆紅，成為一代「星女郎」，2005年卻對所屬經紀公司提出控訴，指責對方壓榨自己。

黃聖依成為周星馳電影《功夫》的女主角，因此爆紅。（《功夫》劇照）

後來更與周星馳對簿公堂，當時為巨力集團副總裁兼執行總裁的楊子在黃聖依身邊出謀獻策及默默陪伴，最終官司由黃聖依勝訴，楊子在內地節目《背後的故事》中重提此事，直言律師費用本應由敗訴一方承擔，最後卻全由楊子及黃聖依承擔，「周星馳畢竟捧紅了黃聖依，知恩要圖報」，而對方應該給予他們的賠償也沒拿。

黃聖依曾與楊子一齊捱窮。（VCG）

楊子回憶官司結束後，兩人一齊坐車到深圳大排檔吃飯，黃聖依還問他「為甚麼要到大排檔吃」，當時楊子直說兩人的資產加起來只剩3萬。楊子此後開始擔任黃聖依經理人，兩人既是情侶，也成為彼此共患難的拍檔。

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黃聖依近年頻頻參加綜藝節目，總以「貴婦」形象示人，予觀眾不可一世的感覺。然而，在另一方面，她為楊子默默付出、忍辱負重，在對方最潦倒時也沒有離開，順從丈夫「大男人」的要求，或許真正的愛情就如黃聖依所說「接受對方不完美才是愛的開始」。

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