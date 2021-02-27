撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-27 22:00

53歲華語樂壇天后那英參加真人秀節目《乘風破浪的姐姐2》後不斷引起熱話，浮沉多年的那英早已在樂壇上奠定「歌后」舉足輕重的地位，多首膾炙人口的情歌街知巷聞，然而在那些悵然痛心的歌詞背後，卻是暗藏天后那英坎坷曲折的情路歷程。

53歲內地歌壇天后那英參加真人秀《乘風破浪的姐姐2》成為重量級參選者引爆熱話。（那英NA工作室@微博）

征服了歌壇卻無法征服一個男人？

1987年出道的那英縱橫娛樂圈多年，憑藉朗朗上口的歌曲包括《征服》、《白天不懂夜的黑》、《心酸的浪漫》等紅遍大江南北，那英用渾厚沉穩而不失細膩的嗓音征服了歌壇，獲獎無數，稱之樂壇「傳奇歌后」當之無愧。

那英未婚生子苦戀10年無果 傳感情失敗差點抑鬱？

事業上順風順水的那英，感情之路卻顯得頗為曲折坎坷。出道後那英備受矚目的一段感情是與足球運動員高峰相戀，有指兩人於1995年開始交往，一路上經歷分分合合遭遇過不少波折，中間曾分手了一段時間再和好。性格彪悍的那英在感情上卻對另一半十分包容，有指男方個性大男人，與她不時爆發爭吵，不過內心渴望家庭與歸屬的那英一味縱容，雖然兩人並未註冊結婚，但那英卻仍與高峰誕下愛情結晶。

那英為足球運動員高峰誕下一子。（智娛至樂@微博）

然而即使相戀10年經歷風風雨雨，那英與高峰仍然無緣攜手走到最後，就在那英生完兒子後，伴侶高峰卻被爆出軌，還鬧出私生子風波，據悉一忍再忍的那英終於忍無可忍，兩人感情以分手告終。

有指苦戀無果的那英受分手打擊而一蹶不振，遭受感情背叛的她有傳因走不出情傷而一度患上抑鬱症，心情經歷無數起落後那英對愛情也悟出一番體悟，她曾分享自己對愛情的定義：

愛一個人不一定要佔有，但也不能與別人共用。愛要包容，但不能讓對方得寸進尺，要適可而止，要不然就成了縱容。最重要是要相互尊重，感情才會昇華。 那英

那英未婚生子更遭受前男友背叛而深受打擊，一度有傳患上抑鬱症。（那英NA工作室@微博）

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愛情兜兜轉轉終靠岸 女強人為家庭暫緩事業

有指在那英感情最脆弱的時候，經營酒吧的老闆孟桐為她送上無微不至的關懷，終讓那英打開心扉，2006年與其步入婚姻殿堂。作為酒吧老闆的孟桐經歷多年打拼早已躍升為北京酒吧業的「龍頭」，感情方面孟桐總是心思細膩，他曾精心準備心形蛋糕為老婆那英慶生，夫妻二人恩愛甜蜜不時放閃，2007年那英誕下一女，一家四口生活得其樂融融。那英更曾表示：「我做過最英明的決定就是嫁給比我還傻的孟桐。」

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愛情會傷人，但也就是會傷人，所以才會讓人長大，讓人成熟。 那英

一直渴望組建家庭的那英終於如願以償，她為相夫教子逐漸淡出娛樂圈，深居簡出享受家庭之樂，那英過去坦言自己一直渴望有安安穩穩的家庭生活，包括有一個疼愛自己的丈夫、自己的孩子以及特別溫馨的家。無論事業如何風生水起，找到「愛的港灣」後，女強人那英毅然暫緩事業擁抱家庭。直至2009年，沉寂多年的那英宣佈復出樂壇，而「真命天子」孟桐在那英復出後甘願做她「背後的男人」，支持她繼續在演藝圈發光發熱。

曾經在愛情裡跌倒過，才能在受傷後成長，我們都曾在愛情裡扮演過卑微的角色，但是走過這些日子才能讓我們更獨立自強，找尋屬於自己的幸福。正如感情路上一波三折的那英在感情的挫折中成長，兜兜轉轉才遇見「對的人」，如今收穫幸福美滿的結局，正如她其中一首歌的歌詞所言：

有個愛你的人不容易

如今那英事業家庭兩得意，經歷磨難後終於收穫幸福。（那英NA工作室@微博）

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