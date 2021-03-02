撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-02 22:00

吳孟達日前因肝癌病逝，享年70歲，無綫電視為表紀念，在深夜時段開始重播吳孟達與周星馳主演的電視劇《他來自江湖》，讓觀眾重溫這對黃金組合的演出。而劇集中的「情侶檔」萬梓良及恬妞在當年同樣受人注目，兩人先後合作拍攝電影及電視劇，戲假情真擦出愛火花，1992年舉行婚禮時更十分「盛大」，由無綫全程直播，可惜婚姻維持4年告終，如今63歲的恬妞風韻猶存，卻依然單身。

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恬妞一生有過兩段婚姻，嫁給萬梓良前，在1984年嫁給印尼華僑葉聰豪，幻想會步入美滿婚姻，但如今憶起仍是夢魘。縱然情路波折，恬妞仍笑着面對，她直言算命師傅曾批她「甚麼都好，就是婚姻不好」，她卻總能在適當時轉念一想，樂觀面對人生。

丈夫新婚夜承認已婚 為面子仍強忍

恬妞5歲便開始登台演出，十多歲開始拍攝電影電視劇，自小便到處奔波的她渴望安定。她坦言在戲裏面被多次求婚，但現實中卻還沒有一個男人敢向自己求婚，她在26歲時突然心想「不管他是做甚麼，只要他求婚，我就一定嫁給他。」

恬妞與首任丈夫誕下女兒，女兒也成為自己的人生支柱。（《沈春華LIFE秀》影片截圖）

此時經朋友介紹下，她認識了第一任丈夫葉聰豪，拍拖不久便閃婚。當時朋友曾提醒她葉聰豪已有家室，但他對恬妞聲淚俱下地發誓自己是單身，又找來家人親到香港「演戲」，最後恬妞選擇相信對方。恬妞第一次結婚時沒有披上白紗，只是身穿便服到拉斯維加斯簽字，如今憶起是丈夫陰謀，「因為他已有太太，其實是不能結婚，但在拉斯維加斯則可以。」

恬妞本以為從此就能安定下來，丈夫卻在新婚夜露出「真面目」。恬妞在台灣節目《沈春華LIFE秀》中回憶當時她聽到丈夫用印尼話講電話，雖然聽不懂內容，但感覺就是和伴侶及孩子講話。她直接質問丈夫，對方也直認在印尼已有家室，她形容「其實在結婚當天就應該離婚」，但恬妞當下還是跟着他回到印尼生活，「一是因為心軟，而是為了面子。在那個時代，對女人而言，離婚是不能去面對，不能去發生的事。」

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恬妞與萬梓良結婚想女兒有「父親」

恬妞結束首段婚姻後，為了撫養女兒專注事業，也因此與萬梓良因戲生情。恬妞的第一段婚姻為了「安定」，第二段婚姻則是為了女兒，她坦言「小孩子要上小學了，任何地方都要填表格，但父親欄永遠都是空，她會很沒有面子。」而當時萬梓良對自己很好，對孩子也很好，因此就決定跟萬梓良結婚。

恬妞曾經愛情大過天。（《情聖》劇照）

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萬梓良當年在婚禮上曾向恬妞許諾「3個人一條命」，除了會照顧太太，也會照顧恬妞與前夫所生的女兒彤彤。然而，這對戲裏戲外的金童玉女卻在結婚4年後宣布離婚，原因是最普遍的「性格不合」。恬妞多年後受訪才剖白當年不懂得與萬梓良相處，當年他事業受挫，心情低落，兩人的關係也因此疏遠。她直言「我可以令任何人覺得歡樂，唯獨不能令萬梓良開心。」

恬妞現時享受單身。（恬妞微博）

緣份盡了，她也灑脫接受。萬梓良不久後便碰上現任妻子郭明黎，力追對方後終於虜獲芳心，2002年再婚，婚後誕下一子。相較之下，不少人都覺得恬妞形單影隻，連女兒都催她快點「嫁人」，她卻偏偏享受單身，更直言放棄戀愛就可以活得美好。

我知道戀愛是最傷我的，所以我把這個拋棄之後，其他都是最美好的。 恬妞

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